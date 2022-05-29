ВСУ провели успешную контратаку на юге Украины и уничтожили технику ВС РФ, — Вилкул

Мэр Кривого Рога рассказал, что к югу от города удалось ликвидировать 63 российских военных и уничтожить современные танки Т-72, реактивную систему залпового огня "Град", артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35.

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Украинские военные провели успешную контратаку на юге от Кривого Рога Днепропетровской области. В результате чего были уничтожены 63 военных российской армии, а также 19 единиц вражеской техники. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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По его словам, ВСУ удалось уничтожить современные танки Т-72, реактивную систему залпового огня "Град", артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35.

Вилкул рассказал, что ситуация на Криворожском направлении фронта остается тяжелой, однако контролируемой.

"Продолжаем серьезное укрепление наших позиций на всех линиях обороны и помощь нашим частям с материально-техническим обеспечением", — заявил он.

Мэр Кривого Рога также рассказал о деталях ракетного удара россиян по городу, который был осуществлен 28 мая. По его словам, было обстреляно промышленное предприятие в промзоне Кривого Рога. Завод был практически уничтожен, однако никто не пострадал.

"Всю ночь и утро подразделения спасателей ликвидировали пожар и другие последствия. Слава Богу, также обошлось без жертв, на данный момент это уже точно. Все завалы разобраны", — написал Вилкул.

Кроме того, сегодня российские войска обстреляли поселки Трудолюбовку, Малую Шестерню, Добрянку, Князевку, Токарево, а также Зеленодольскую общину. В этот раз обошлось без пострадавших.

Напомним, Александр Вилкул сообщил, что 28 мая Кривой Рог подвергся массированному ракетному удару. На территорию промышленного предприятия прилетели, как минимум две ракеты.

28 мая в Оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинские военные пошли в контратаку на юге Украины. Врагу нанесли существенные потери, вследствие которых ему приходится занимать оборону на невыгодных рубежах.