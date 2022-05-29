По данным спасателей, на территорию промышленного предприятия прилетели, как минимум две ракеты. Завод, как утверждают в ВГА, практически полностью уничтожен.

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В субботу вечером, 28 мая, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул.

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По его словам, оккупанты осуществили ракетный удар по району, который расположен при выезде из Кривого Рога. В первом сообщении Вилкул призывать граждан не публиковать фотографии с последствиями обстрела и оставаться в укрытиях из-за угрозы повторной атаки.

Позже глава ВГА Кривого Рога сообщил, что ВС РФ осуществили ракетный удар по одному из промышленных предприятий города, которое расположено в промзоне. В результате прилета российских ракет завод, по словам Вилкула, практически уничтожен, а для ликвидации последствий атаки задействовали несколько подразделений ГСЧС.

Утром, 29 мая, Александр Вилкул заявил, что спасатели продолжают работы на территории промышленного предприятия, по которому ВС РФ осуществили ракетный удар. Помимо этого, как отметил чиновник, российские оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии населенные пункты на линии соприкосновения в Днепропетровской области.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил информацию об ракетном ударе ВС РФ по Кривому Рогу. По его словам, в результате прилета ракет на территорию промышленного предприятия раненых и погибших, к счастью, нет.

По данным областного управления ГСЧС, после ракетного удара ВС РФ на заводе в Кривом Роге вспыхнул пожар, для ликвидации которого задействовали 22 спасателя и шесть единиц специальной техники. В ведомстве утверждают, что на территорию промышленного предприятия прилетели, как минимум, две российские ракеты.

По факту ракетного удара ВС РФ открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, подразделениям ВСУ удалось успешно провести контрнаступление в Луганской области и оттеснили ВС РФ от автомобильной трассы "Бахмут-Лисичанск". Помимо этого, украинские военнослужащие установили контроль над Тошковской и отбросили оккупантов на несколько километров от населенного пункта Комышеваха.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Одна из ракет прилетела в казарму Национальной гвардии, в результате чего погибли, по меньшей мере, 10 человек.