За даними рятувальників, на територію промислового підприємства прилетіли щонайменше дві ракети. Завод, як стверджують у ВДА, практично повністю знищено.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У суботу ввечері, 28 травня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кривому Розі. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, окупанти здійснили ракетний удар по району, розташованому при виїзді з Кривого Рогу. У першому повідомленні Вілкул закликав громадян не публікувати фотографії з наслідками обстрілу та залишатися в укриттях через загрозу повторної атаки.

Пізніше голова ВДА Кривого Рогу повідомив, що ЗС РФ здійснили ракетний удар по одному з промислових підприємств міста, яке розташоване в промзоні. Унаслідок прильоту російських ракет завод, за словами Вілкула, практично знищено, а для ліквідації наслідків атаки задіяли кілька підрозділів ДСНС.

Уранці, 29 травня, Олександр Вілкул заявив, що рятувальники продовжують роботи на території промислового підприємства, по якому ЗС РФ здійснили ракетний удар. Крім цього, як зазначив чиновник, російські окупанти обстрілювали з тяжкої артилерії населені пункти на лінії зіткнення на Дніпропетровщині.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по підприємству в Кривому Розі [ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по підприємству в Кривому Розі

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив інформацію про ракетний удар ЗС РФ по Кривому Розі. За його словами, внаслідок прильоту ракет на територію промислового підприємства поранених і загиблих, на щастя, немає.

За даними обласного управління ДСНС, після ракетного удару ЗС РФ на заводі в Кривому Розі спалахнула пожежа, для ліквідації якої задіяли 22 рятувальники та шість одиниць спеціальної техніки. У відомстві стверджують, що на територію промислового підприємства прилетіли як мінімум дві російські ракети.

За фактом ракетного удару ЗС РФ відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів і звичаїв війни".

Нагадаємо, підрозділам ЗСУ вдалося успішно провести контрнаступ у Луганській області та відтіснити ЗС РФ від автомобільної траси Бахмут-Лисичанськ. Крім цього, українські військовослужбовці встановили контроль над Тошківкою та відкинули окупантів на кілька кілометрів від населеного пункту Комишуваха.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Дніпропетровській області. Одна з ракет прилетіла в казарму Національної гвардії, внаслідок чого загинули щонайменше 10 людей.