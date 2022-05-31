Война РФ и Украины может перейти в более кровавую стадию, – генерал армии США

По словам генерала Марка Милли, решать исход войны должны президенты двух стран. Штаты стараются не допустить превращения войны в "более ужасное" противостояние.

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Соединенные Штаты рассматривают варианты возможной эскалации полномасштабной войны России и Украины. Об этом сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли.

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"Возможность эскалации есть всегда, нам нужно управлять и оценивать ее шансы. Мы пытаемся держать под контролем эти вопросы. Мы стараемся не допустить разрастания противостояния во что-то более ужасное, чем есть сейчас", — заявил Милли.

США, по его словам, предпринимают различные шаги, чтобы не допустить эскалации. Одной из этих мер стали переговоры между российским и американским военным руководством.

В частности, 19 мая Милли беседовал по телефону с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В этом же месяце министр обороны России Сергей Шойгу вышел на связь с главой Пентагона Ллойдом Остиным.

[ + – ] Милли и Герасимов говорили по телефону 19 мая

Газета The Washington Post ранее писала о нежелании Москвы выходить на связь с Пентагоном, это привело к тому, что две ядерных страны не знали о ситуации на украинском фронте.

Генерал констатировал, что Украина воюет с РФ, поэтому решать исход войны должны президенты двух стран — Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Тяжелая ситуация на Донбассе

Очень тяжелой на сегодня остается ситуация на украинском Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Российские оккупанты пытаются точечно собрать превосходящие силы и давить на ВСУ.

"Там сейчас собраны максимум боевой мощи армии России. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями на этом направлении", — заявил глава государства.

ВС РФ обстреливают с территории своей страны Сумскую область, также продолжается борьба за Херсонскую область, заключил глава государства.

Напомним, что президент США Джо Байден отказался передавать ВСУ ракетное вооружение, которым можно ударить по России. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такое решение – "разумное", потому что после атаки на города РФ страна-агрессор ударит "по центрам принятия решений", часть из которых, по его словам, "находится не в Киеве".

Ранее украинским десантникам удалось уничтожить взвод ВС РФ из 104-го десантно-штурмового полка Псковской области. В результате атаки минимум 20 захватчиков погибли.