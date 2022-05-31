Війна РФ і України може перейти на кривавішу стадію, — генерал армії США

За словами генерала Марка Міллі, вирішувати результат війни мають президенти двох країн. Штати намагаються не допустити перетворення війни на "жахливіше" протистояння.

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Сполучені Штати розглядають варіанти можливої ескалації повномасштабної війни Росії та України. Про це повідомив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генерал Марк Міллі.

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"Можливість ескалації є завжди, нам потрібно керувати й оцінювати її шанси. Ми намагаємося тримати під контролем ці питання. Ми намагаємося не допустити розростання протистояння в щось жахливіше, ніж є зараз", — заявив Міллі.

США, за його словами, роблять різні кроки, щоб не допустити ескалації. Одним із цих заходів стали переговори між російським і американським військовим керівництвом.

Зокрема 19 травня Міллі розмовляв телефоном із головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Цього ж місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу вийшов на зв'язок із головою Пентагону Ллойдом Остіним.

[ + – ] Міллі та Герасимов говорили по телефону 19 травня

Газета The Washington Post раніше писала про небажання Москви виходити на зв'язок із Пентагоном, це призвело до того, що дві ядерні країни не знали про ситуацію на українському фронті.

Генерал констатував, що Україна воює з РФ, тому вирішувати результат війни мають президенти двох країн — Володимир Зеленський і Володимир Путін.

Тяжка ситуація на Донбасі

Дуже важкою сьогодні залишається ситуація на українському Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Російські окупанти намагаються точково зібрати сили, що переважають, і тиснути на ЗСУ.

"Там зараз зібрано максимум бойової могутності армії Росії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слов'янськ та інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями на цьому напрямку", — заявив глава держави.

ЗС РФ обстрілюють із території своєї країни Сумську область, також триває боротьба за Херсонську область, підсумував глава держави.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден відмовився передавати ЗСУ ракетне озброєння, яким можна вдарити по Росії. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що таке рішення — "розумне", тому що після атаки на міста РФ країна-агресор вдарить "по центрах ухвалення рішень", частина з яких, за його словами, "розташована не в Києві".

Раніше українським десантникам вдалося знищити взвод ЗС РФ зі 104-го десантно-штурмового полку Псковської області. Внаслідок атаки мінімум 20 загарбників загинули.