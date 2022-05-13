Уперше з початку війни в Україні: глава Пентагону провів переговори із Шойгу

За даними силового відомства США, Ллойд Остін закликав Росію до негайного припинення вогню.

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Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, під час якої обговорювалися війна в Україні та міжнародна безпека. Про це повідомляє пресцентр Міноборони США.

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У пресрелізі сказано, що профільні міністри провели переговори у п'ятницю, 13 травня.

За даними Пентагону, це перша телефонна розмова Ллойда Остіна та Сергія Шойгу з 18 лютого 2022 року.

"Міністр оборони США Ллойд Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", — йдеться у повідомленні відомства.

Інформацію про проведення телефонної розмови також підтверджує пресслужба Міністерства оборони країни-агресора. У повідомленні йдеться, що переговори відбулися з ініціативи Ллойда Остіна.

"Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, враховуючи ситуацію в Україні", — додали в пресслужбі Міноборони Росії.

Нагадаємо, 11 травня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що США обмежать обмін розвідувальними даними з Україною. За даними журналістів, Пентагон не передаватиме Києву відомості, які можуть призвести до ліквідації високопоставлених російських військових і міністрів.

Також повідомлялося, що Міноборони РФ пригрозило знищувати будь-який транспорт НАТО зі зброєю для України. Як стверджував міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу, конвої Північноатлантичного Альянсу будуть розглядатися як законні цілі для ліквідації.