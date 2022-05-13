Впервые с начала войны в Украине: глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

По данным силового ведомства США, Ллойд Остин призвал Россию к немедленному прекращению огня.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, в ходе которого обсуждались война в Украине и международная безопасность. Об этом информирует пресс-центр Минобороны США.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В пресс-релизе сказано, что профильные министры провели переговоры в пятницу, 13 мая.

По данным Пентагона, это первый телефонный разговор Ллойда Остина и Сергея Шойгу с 18 февраля 2022 года.

"Министр обороны США Ллойд Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи", — говорится в сообщении ведомства.

Информацию о проведении телефонного разговора также подтверждает пресс-служба Министерства обороны страны-агрессора. В сообщении сказано, что переговоры состоялись по инициативе Ллойда Остина.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", — добавили в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, 11 мая в американских СМИ появилась информация, что США ограничат обмен разведывательными данными с Украиной. По данным журналистов, Пентагон не будет передавать Киеву сведения, которые могут привести к ликвидации высокопоставленных российских военных и министров.

Также сообщалось, что Минобороны РФ пригрозило уничтожать любой транспорт НАТО с оружием для Украины. Как утверждал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, конвои Североатлантического Альянса будут рассматриваться в качестве законных целей для ликвидации.