Чтобы не убили Герасимова и Шойгу: США ограничили обмен разведданными с Украиной, – СМИ

Администрация президента США запретила передавать Киеву информацию, которая приведет к ликвидации высокопоставленных российских военных и министров, говорят источники The Washington Post. Речь идет о генералах, главе Генштаба и министре обороны РФ.

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Администрация президента США Джо Байдена разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, их цель – избежать обострения напряженности между Вашингтоном и Москвой. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

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Руководство по обмену разведданными, по информации издания, запрещает США передавать Украине информацию, которая могла бы привести к ликвидации высокопоставленных российских офицеров и министров. В эту категорию попадали начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

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Высокопоставленный представитель Пентагона в разговоре с The Washington Post отметил, что Вашингтон негласно решил не передавать Киеву информацию о местонахождении российских генералов.

"Соединенные Штаты неактивно помогают ВСУ убивать генералов любого рода. Мы не будем сообщать украинским силам, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, а затем помогать нанести по нему удар.", – проинформировал он.

Вашингтон не сможет делиться с Киевом информацией, которая поможет атаковать российские цели вне границ Украины. Собеседники опасаются, что Соединенные Штаты таким образом могут стать участником атак, которые ВСУ могут осуществить на территории России.

"Эти опасения заставили администрацию Байдена приостановить ранние планы по поставке истребителей из Польши, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории РФ", – отметили представители министерства обороны США.

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Запрет не распространяется на данные об российских офицерах, находящихся в Украине. Американские разведчики будут предоставлять информацию о пунктах управления и контроля, где находятся российские высокопоставленные офицеры.

Данные о местонахождении и передвижении российских войск поступают Киеву в режиме реального времени, включая спутниковые снимки и доклады из конфиденциальных источников в США.

"Разведка очень хороша, она сообщает нам, где находятся русские, чтобы мы могли их поразить", — сказал один из украинских чиновников, изображая пальцем падение бомбы на цель.

Штаты не воюют с РФ и лишь помогают Украине защититься от вторжения. На практике у официальных лиц США имеется ограниченный контроль над использованием военной техники и разведданными военно-политическим руководством Украины, подчеркнули представители Байдена.

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Штаты регулярно обмениваются с Украиной разведданными о российских кораблях в Черном море, которые могут быть использованы для поддержки наступления на такие города, как Одесса, заявил высокопоставленный чиновник из Пентагона. По его словам, это — не конкретная информация о нахождении кораблей. Сведения достаточны для подготовки Киева к обороне.

Потопление Украиной флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва" показывает полезность информации американской разведки, но может спровоцировать еще большее противостояние, отметила газета.

"Мы не предоставляли Украине конкретную информацию о нацеливании на "Москву". Мы не участвовали ни в решении украинцев нанести удар по кораблю, ни в проводимой ими операции. Украинцы имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли". — заявил в письменном комментарии пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Источники, владеющие информацией про удар по крейсеру, говорят, что отсутствие разведданных от США усложнило бы уничтожение военного корабля двумя ракетами "Нептун".

На следующий день после того, как The Washington Post и другие издания опубликовали информацию о роли США в уничтожении "Москвы", Байден звонил директору ЦРУ Уильяму Бернсу, главе разведки Эврил Хейнс и министру обороны Ллойду Остину. По словам представителя администрации, президент ясно дал понять, что расстроен утечкой информации, и предупредил, что это подрывает цели США в оказании помощи Украине.

Газета The New York Times 5 мая писала, что благодаря разведданным США ВСУ ликвидировали около 12 российских генералов. Американские чиновники утверждали, что нанесение удара по месту дислокации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова под Изюмом не сопровождалось данными американской разведки.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин недавно обвинил США в прямом участии в боевых действиях в Украине из-за предоставления ВСУ информации о местоположении российских военных.