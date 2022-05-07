США напрямую участвуют в боевых действиях против РФ в Украине, — спикер Госдумы Володин

Вашингтон разрабатывает и координирует планы действий ВСУ, а также снабжает Украину детальными разведданными, уверен глава парламента РФ.

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обвинил Соединенные Штаты в прямом участии в боевых действиях на территории Украины. Так глава парламента отреагировал на публикации американских СМИ о том, что американская разведка делится с украинскими военными данными касательно местоположения российских сил. Об этом Володин написал в своем телеграм-канале в субботу, 7 апреля.

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Канал NBC News сообщил, что президент РФ Джо Байден в разговоре с высшими должностными лицами разведки и обороны США заявил, что недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной являются "контрпродуктивными" и призвал больше не допускать такой утечки. По словам Володина, это свидетельствует о том, что "Вашингтон рассекретили".

"Киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки", — заявил спикер парламента.

Глава Госдумы заявил, что сегодня "Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции", чем "напрямую участвует в боевых действиях" против РФ. Володин добавил, что руководство Соединенных Штатов должно понести ответственность "за преступления, совершаемые в Украине".

О каких данных разведки США говорит Володин

В мае американское издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Вооруженным силам Украины удалось убить большое число российских генералов в ходе полномасштабной войны благодаря информации, предоставленной разведкой США. По данным журналистов, американские разведданные включают ожидаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана действий Москвы на Донбассе на востоке Украины. При этом издание отметило, что Белый дом хотел бы сохранить в тайне большую часть разведданных с поля боя из-за угрозы того, что это может спровоцировать российского лидера Владимира Путина на более масштабные военные действия.

То же издание позже сообщило, что разведданные США помогли ВСУ обнаружить и нанести удар по флагманскому кораблю Черноморского флота России "Москва" при помощи ракет "Нептун", в результате чего тот был потоплен. Официальные лица отказались рассказать журналистам, какие именно данные были передана, но один чиновник уточнил, что предоставленная информация "выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".

Володин — сторонник "боя до победы" в Украине

Издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента РФ утверждают, что Володин наряду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым состоит в так называемой "партии войны". По словам собеседника журналистов, они полагают, что "за бой до победы сам Путин" и поэтому "идут за ним". В одной из публикаций также говорится, что спикер Госдумы постоянно высказывается в поддержку всех инициатив президента РФ, так как сам Володин, "не скрывал в личных разговорах желания когда-нибудь стать преемником Владимира Путина — и "работает на это".

Помимо этого глава российского парламента призывал Президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ на вывод Вооруженных сил с территории Донецкой и Луганской областей, а также признать оккупацию Крыма и утвердить нейтральный статус государства.

5 мая Офис генпрокурора Украины сообщил Володину о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Публичные призывы к изменению территории и государственной границы Украины, осуществленные по предварительному сговору лиц) и вызвал его на допрос на 16 мая.