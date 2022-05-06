Разведка США помогла Украине потопить "Москву", — New York Times

Штаты предоставили украинским войскам информацию о местонахождении флагмана Черноморского флота РФ за несколько часов до пуска по нему ракет "Нептун".

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Соединенные Штаты предоставили украинской стороне разведданные, которые помогли Вооруженным силам Украины обнаружить и нанести удар по флагманскому кораблю Черноморского флота России "Москва". Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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В то же время два собеседника журналистов сообщили, что Украина самостоятельно получила данные о местонахождении "Москвы", а США просто предоставили ей подтверждение этой информации. Однако другие американские официальные лица заверили, что разведка США "сыграла решающую роль в потоплении корабля Украиной".

Журналисты отметили, что сразу после удара администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хранила молчание касательно инцидента, отказываясь даже подтвердить факт нанесения украинскими войсками удара по крейсеру "Москва", однако в последние дни официальные лица США подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун" по судну.

"Официальные лица отказались уточнить, какая именно информация была передана, но один чиновник сказал, что информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море", — говорится в публикации.

При этом администрация Байдена отказалась публично подтвердить, что разведка США предоставила украинским силам информацию для целеуказания. Один чиновник в комментарии изданию заявил, что Соединенные Штаты предоставили подтверждение украинским военным, касательно местонахождения корабля, в то время как другие его коллеги заявили, что "нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США", отметили журналисты.

После публикации этого материала пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что у Украины есть "свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские корабли". В случае удара по "Москве" украинские силы полагались на собственные данные, заверил представитель Пентагона. Также в прошлом месяце, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Кирби подчеркнул, что США не предоставляли Украине информацию для целеуказания.

В свою очередь издание Washington Post объяснила смысл формулировки "информация для целеуказания", которую представитель Пентагона использовал в контексте потопления крейсера "Москва".

"С точки зрения США, если Украина получает разведданные и затем сама решает предпринять действия с целью обороны страны, то Соединенные Штаты не предоставляли ей информацию "для целеуказания", которая указывала, кого или что атаковать", — говорится в публикации.

13 апреля Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные допустили, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом. По данным журналистов, обломки и вооружение российского военного корабля находятся на глубине около 50-60 метров.

Фокус ранее публиковал статью аналитиков проекта Oryx о том, как был уничтожен крейсер "Москва".