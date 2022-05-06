Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву", — New York Times

Штати надали українським військам інформацію про місцезнаходження флагмана Чорноморського флоту РФ за кілька годин до запуску ракетами "Нептун".

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Сполучені Штати надали українській стороні розвіддані, які допомогли Збройним силам України виявити та завдати удару по флагманському кораблю Чорноморського флоту Росії "Москва". Про це повідомляє американське видання New York Times із посиланням на американських чиновників.

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Водночас двоє співрозмовників журналістів повідомили, що Україна самостійно отримала дані про місцезнаходження "Москви", а США просто надали їй підтвердження цієї інформації. Проте інші американські офіційні особи запевнили, що розвідка США відіграла вирішальну роль у потопленні корабля Україною.

Журналісти зазначили, що одразу після удару адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена зберігала мовчання щодо інциденту, відмовляючись навіть підтвердити факт завдання українськими військами удару по крейсеру "Москва", проте останніми днями офіційні особи США підтвердили, що дані про цілевказівку з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун" судном.

"Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію було передано, але один чиновник сказав, що інформація виходить за межі простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі", — йдеться в публікації.

При цьому адміністрація Байдена відмовилася публічно підтвердити, що розвідка США надала українським силам інформацію з метою вказівки. Один чиновник у коментарі виданню заявив, що Сполучені Штати надали підтвердження українським військовим щодо місцезнаходження корабля, тоді як інші його колеги заявили, що "немає впевненості, що Україна могла вразити корабель без допомоги США", зазначили журналісти.

Після публікації цього матеріалу прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Україна має "свої власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські кораблі". У разі удару по "Москві" українські сили покладалися на власні дані, запевнив представник Пентагону. Також минулого місяця, відповідаючи на відповідне запитання журналіста, Кірбі наголосив, що США не надавали Україні інформацію для цілевказівки.

У свою чергу, видання Washington Post пояснило зміст формулювання "інформація для цілевказівки", яку представник Пентагону використав у контексті потоплення крейсера "Москва".

"Із точки зору США, якщо Україна отримує розвіддані та потім сама вирішує вжити дій із метою оборони країни, то Сполучені Штати не надавали їй інформацію "для вказівки", яка вказувала, кого або що атакувати", — йдеться в публікації.

13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припустили, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом. За даними журналістів, уламки й озброєння російського військового корабля перебувають на глибині близько 50-60 метрів.

Фокус раніше публікував статтю аналітиків проекту Oryx про те, як було знищено крейсер "Москва".