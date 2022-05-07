США безпосередньо беруть участь у бойових діях проти РФ в Україні, — спікер Держдуми Володін

Вашингтон розробляє та координує плани дій ЗСУ, а також забезпечує Україну детальними розвідданими, упевнений глава парламенту РФ.

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Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін звинуватив Сполучені Штати у прямій участі у бойових діях на території України. Так глава парламенту відреагував на публікації американських ЗМІ про те, що американська розвідка ділиться з українськими військовими даними щодо розташування російських сил. Про це Володін написав у своєму телеграм-каналі в суботу, 7 квітня.

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Канал NBC News повідомив, що президент РФ Джо Байден у розмові з вищими посадовими особами розвідки та оборони США заявив, що нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін розвідданими США з Україною є "контрпродуктивними" і закликав більше не допускати такого витоку. За словами Володіна, це свідчить про те, що "Вашингтон розсекретили".

"Київському нацистському режиму кинуто на допомогу сили американської розвідки", — заявив спікер парламенту.

Глава Держдуми заявив, що сьогодні "Вашингтон по суті координує та розробляє воєнні операції", чим "безпосередньо бере участь у бойових діях" проти РФ. Володін додав, що керівництво Сполучених Штатів має понести відповідальність "за злочини, які скоюються в Україні".

Про які дані розвідки США говорить Володін

У травні американське видання New York Times з посиланням на високопосадовців повідомило, що Збройним силам України вдалося вбити велику кількість російських генералів у процесі повномасштабної війни завдяки інформації, наданій розвідкою США. За даними журналістів, американські розвіддані включають очікувані переміщення російських військ, отримані з недавніх американських оцінок секретного бойового плану дій Москви на Донбасі на сході України. При цьому видання зазначило, що Білий дім хотів би зберегти в таємниці більшу частину розвідданих з поля бою через загрозу того, що це може спровокувати російського лідера Володимира Путіна на масштабніші військові дії.

Те ж видання пізніше повідомило, що розвіддані США допомогли ЗСУ виявити і завдати удару по флагманському кораблю Чорноморського флоту Росії "Москва" за допомогою ракет "Нептун", внаслідок чого той потонув. Офіційні особи відмовилися розповісти журналістам, які саме дані були передані, але один чиновник уточнив, що надана інформація "виходить за межі простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі".

Володін — прихильник "бою до перемоги" в Україні

Видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента РФ стверджують, що Володін поряд із головою Чечні Рамзаном Кадировим значиться у так званій "партії війни". За словами співрозмовника журналістів, вони вважають, що "за бій до перемоги сам Путін" і тому "йдуть за ним". В одній із публікацій також йдеться про те, що спікер Держдуми постійно висловлюється на підтримку всіх ініціатив президента РФ, оскільки сам Володін, "не приховував у особистих розмовах бажання колись стати наступником Володимира Путіна — і "працює на це".

Крім цього, глава російського парламенту закликав Президента України Володимира Зеленського віддати наказ на виведення Збройних сил з території Донецької та Луганської областей, а також визнати окупацію Криму і затвердити нейтральний статус держави.

5 травня Офіс генпрокурора України повідомив Володіну про підозру за ч. 2 ст. 110 (Публічні заклики до зміни території та державного кордону України, здійснені за попередньою змовою осіб) та викликав його на допит на 16 травня.