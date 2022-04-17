У Держдумі зажадали від Зеленського вивести ЗСУ з Донбасу та визнати окупацію Криму

За словами спікера В'ячеслава Володіна, президент України виконає ці вимоги, якщо всерйоз "думає про своїх громадян".

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Президент України Володимир Зеленський має дати наказ на виведення Збройних сил із території Донецької та Луганської областей, а також визнати окупацію Криму та затвердити нейтральний статус держави. Таку заяву зробив речник Державної думи РФ В'ячеслав Володін.

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Коментуючи недавню заяву Володимира Зеленського про підписання можливого договору з Росією, який складатиметься з двох документів – гарантій безпеки для України та угоди про відносини з Москвою, російський топ-чиновник заявив, що український президент затягує переговорний процес.

За словами Володіна, глава України намагається виграти час та одночасно звертається до країн НАТО з проханням надати озброєння.

[ + – ] Володін зажадав, щоб Зеленський вивів ЗСУ з Донбасу та визнав окупацію Криму

Крім цього, спікер Держдуми РФ зажадав, щоб Володимир Зеленський розпорядився вивести підрозділи ЗСУ з Донбасу, визнав окупацію Росією Криму та зафіксував зобов'язання щодо нейтрального статусу країни. На думку Володіна, президент має виконати низку цих вимог, якщо він "думає про своїх громадян".

"Перше. Відвести війська з території Донецької та Луганської народних республік. Друге. Фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни", — підсумував спікер Держдуми РФ.

[ + – ] Володін зажадав, щоб Зеленський вивів ЗСУ з Донбасу та визнав окупацію Криму

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським ЗМІ, під час якого торкнувся переговорів з Росією та підписання мирного договору з країною-агресором. За словами глави держави, завершення війни може бути оформлене одразу двома документами.

Також Володимир Зеленський попередив, що знищення українських військовослужбовців у Маріуполі призведе до припинення переговорів між Україною та Росією.