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У Держдумі зажадали від Зеленського вивести ЗСУ з Донбасу та визнати окупацію Криму

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Володін вимоги Зеленський переговори ЗСУ Донбас Крим нейтральний статус
Фото: РИА Новости | Володін висунув Зеленському вимоги щодо припинення війни в Україні

За словами спікера В'ячеслава Володіна, президент України виконає ці вимоги, якщо всерйоз "думає про своїх громадян".

Президент України Володимир Зеленський має дати наказ на виведення Збройних сил із території Донецької та Луганської областей, а також визнати окупацію Криму та затвердити нейтральний статус держави. Таку заяву зробив речник Державної думи РФ В'ячеслав Володін.

Коментуючи недавню заяву Володимира Зеленського про підписання можливого договору з Росією, який складатиметься з двох документів – гарантій безпеки для України та угоди про відносини з Москвою, російський топ-чиновник заявив, що український президент затягує переговорний процес.

За словами Володіна, глава України намагається виграти час та одночасно звертається до країн НАТО з проханням надати озброєння.

Володін Зеленський Держдума переговори вимоги ЗСУ Донбас Крим
Володін зажадав, щоб Зеленський вивів ЗСУ з Донбасу та визнав окупацію Криму

Крім цього, спікер Держдуми РФ зажадав, щоб Володимир Зеленський розпорядився вивести підрозділи ЗСУ з Донбасу, визнав окупацію Росією Криму та зафіксував зобов'язання щодо нейтрального статусу країни. На думку Володіна, президент має виконати низку цих вимог, якщо він "думає про своїх громадян".

"Перше. Відвести війська з території Донецької та Луганської народних республік. Друге. Фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни", — підсумував спікер Держдуми РФ.

Володін Зеленський Держдума переговори вимоги ЗСУ Донбас Крим
Володін зажадав, щоб Зеленський вивів ЗСУ з Донбасу та визнав окупацію Криму

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським ЗМІ, під час якого торкнувся переговорів з Росією та підписання мирного договору з країною-агресором. За словами глави держави, завершення війни може бути оформлене одразу двома документами.

Також Володимир Зеленський попередив, що знищення українських військовослужбовців у Маріуполі призведе до припинення переговорів між Україною та Росією.