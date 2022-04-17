В Госдуме потребовали от Зеленского вывести ВСУ с Донбасса и признать оккупацию Крыма

По словам спикера Вячеслава Володина, президент Украины выполнит эти требования, если всерьез "думает о своих гражданах".

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Президент Украины Владимир Зеленский должен дать приказ на вывод Вооруженных сил с территории Донецкой и Луганской областей, а также признать оккупацию Крыма и утвердить нейтральный статус государства. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

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Комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о подписании возможного договора с Россией, который будет состоять из двух документов — гарантий безопасности для Украины и соглашения об отношениях с Москвой, российский топ-чиновник заявил, что украинский президент затягивает переговорный процесс.

По словам Володина, глава Украины пытается выиграть время и одновременно обращается к странам НАТО с просьбой предоставить вооружение.

[ + – ] Володин потребовал, чтобы Зеленский вывел ВСУ с Донбасса и признал оккупацию Крыма

Помимо этого, спикер Госдумы РФ потребовал, чтобы Владимир Зеленский распорядился вывести подразделения ВСУ с Донбасса, признал оккупацию Россией Крыма и зафиксировал обязательства по нейтральному статусу страны. По мнению Володина, президент должен выполнить ряд этих требований, если он "думает о своих гражданах".

"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", — подытожил спикер Госдумы РФ.

[ + – ] Володин потребовал, чтобы Зеленский вывел ВСУ с Донбасса и признал оккупацию Крыма

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ, в ходе которого затронул переговоры с Россией и подписание мирного договора со страной-агрессором. По словам главы государства, завершение войны может быть оформлено сразу двумя документами.

Также Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских военнослужащих в Мариуполе приведет к прекращению переговоров между Украиной и Россией.