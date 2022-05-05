Американская разведка помогает ВСУ убивать российских генералов в Украине, — NYT

Киев утверждает, что ВСУ ликвидировали около 12 генералов РФ. США сконцентрировались на передаче украинским военным данных о местонахождении штаба российской армии.

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Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило Вооруженным силам убить многих российских генералов в ходе полномасштабной войны. Всего, по данным украинских властей, силами ВСУ было ликвидировано около 12 генералов, это число поразило военных аналитиков. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает издание The New York Times.

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Помощь в нацеливании на офицеров ВС РФ является частью секретных усилий администрации президента США Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени, пишет издание. Эти разведданные также включают ожидаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана действий Москвы на Донбассе на востоке Украины, заявили официальные лица. В то же время они отказались указать, сколько генералов было убито в результате помощи США.

По данным источников, США сосредоточились на предоставлении данных о местонахождении мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эту географическую информацию с результатами работы своей собственной разведки, включая перехваченные сообщения.

"Поддержка американской разведкой украинцев оказала решающее влияние на поле боя, подтвердив цели, выявленные украинскими военными, и указав на новые цели. Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов", — говорится в публикации.

Журналисты также отмечают, что администрация Байдена хотела сохранить в секрете большую часть разведывательных данных с поля боя, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина на более масштабную войну. Американские официальные лица не стали описывать, как они получили информацию о штабах российских войск, опасаясь поставить под угрозу свои методы сбора. Но на протяжении всей войны спецслужбы США использовали различные источники, в том числе секретные и коммерческие спутники, для отслеживания передвижения российских войск.

После публикации этой статьи в New York Times пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что разведданные с поля боя не были предоставлены украинцам "с намерением убить российских генералов".

Также издание отметило, что не все удары по российским высокопоставленным военным были нанесены украинскими войсками с использованием данных разведки США. По словам нескольких американских официальных лиц, нанесение удара в минувшие выходные по месту дислокации генерала, начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова не было поддержано американской разведкой, так как Соединенные Штаты запрещают себе предоставлять разведданные о самых высокопоставленных российских лидерах.

Напомним, 23 апреля ВСУ сообщили, что украинские бойцы нанесли удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой армии РФ в Херсонской области, в результате чего погибли два российских генерала.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ ранили начальника Генштаба ВС РФ Герасимова под Изюмом.