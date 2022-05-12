Щоб не вбили Герасимова та Шойгу: США обмежили обмін розвідданими з Україною, – ЗМІ

Адміністрація президента США заборонила передавати Києву інформацію, яка призведе до ліквідації високопоставлених російських військових і міністрів, кажуть джерела The Washington Post. Ідеться про генералів, голову Генштабу та міністра оборони РФ.

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Адміністрація президента США Джо Байдена розробила керівництво з обміну розвідданими з Україною, їхня мета — уникнути загострення напруженості між Вашингтоном та Москвою. Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

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Посібник із обміну розвідданими, за інформацією видання, забороняє США передавати Україні інформацію, яка могла б призвести до ліквідації високопоставлених російських офіцерів і міністрів. До цієї категорії потрапили начальник Генерального штабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу.

[ + – ] Герасимов був на сході України, але встиг виїхати до удару ЗСУ

Високопоставлений представник Пентагону в розмові з The Washington Post зазначив, що Вашингтон негласно вирішив не передавати Києву інформацію про місцезнаходження російських генералів.

"Сполучені Штати неактивно допомагають ЗСУ вбивати генералів будь-якого роду. Ми не повідомлятимемо українським силам, що конкретний російський генерал був помічений у певному місці, щоб потім допомагати завдати по ньому удару", — поінформував він.

Вашингтон не зможе ділитися з Києвом інформацією, яка допоможе атакувати російські цілі поза межами України. Співрозмовники побоюються, що Сполучені Штати в такий спосіб можуть стати учасником атак, які ЗСУ можуть здійснити на території Росії.

"Ці побоювання змусили адміністрацію Байдена призупинити ранні плани щодо постачання винищувачів із Польщі, які Україна могла б використати для завдання ударів по території РФ", — зазначили представники міністерства оборони США.

Знищення крейсера "Москва" — як допомогла розвідка США

Заборона не поширюється на дані про російських офіцерів, які перебувають в Україні. Американські розвідники надаватимуть інформацію про пункти управління та контролю, де перебувають російські високопоставлені офіцери.

Дані про місцезнаходження та пересування російських військ надходять Києву в режимі реального часу, включаючи супутникові знімки та доповіді з конфіденційних джерел у США.

"Розвідка дуже хороша, вона повідомляє нам, де перебувають росіяни, щоб ми могли їх уразити", — сказав один із українських чиновників, зображуючи пальцем падіння бомби на ціль.

Штати не воюють із РФ і лише допомагають Україні захиститися від вторгнення. На практиці офіційні особи США мають обмежений контроль над використанням військової техніки та розвідданими військово-політичним керівництвом України, підкреслили представники Байдена.

[ + – ] Розвідка США надає Україні супутникові знімки

Штати регулярно обмінюються з Україною розвідданими про російські кораблі в Чорному морі, які можуть бути використані для підтримки наступу на такі міста, як Одеса, заявив високопосадовець із Пентагону. За його словами, це не конкретна інформація про знаходження кораблів. Інформація достатня для підготовки Києва до оборони.

Потоплення Україною флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" вказує на корисність інформації американської розвідки, але може спровокувати ще більше протистояння, зазначила газета.

"Ми не надавали Україні конкретну інформацію про націлювання на "Москву". Ми не брали участі ні в рішенні українців завдати удару по кораблю, ні в операції, яку вони провели. Українці мають власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військово-морські кораблі", — заявив у письмовому коментарі прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Джерела, які володіють інформацією про удар по крейсеру, кажуть, що відсутність розвідданих від США ускладнила б знищення військового корабля двома ракетами "Нептун".

Наступного дня після того, як The Washington Post та інші видання опублікували інформацію про роль США в знищенні "Москви", Байден дзвонив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, голові розвідки Евріл Гейнс і міністру оборони Ллойду Остіну. За словами представника адміністрації, президент ясно дав зрозуміти, що засмучений витоком інформації, і попередив, що це підриває цілі США в наданні допомоги Україні.

Газета The New York Times 5 травня писала, що завдяки розвідданим США ЗСУ ліквідували близько 12 російських генералів. Американські чиновники стверджували, що завдання удару по місцю дислокації начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова під Ізюмом не супроводжувалося даними американської розвідки.

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін нещодавно звинуватив США в прямій участі в бойових діях в Україні через надання ЗСУ інформації про перебування російських військових.