Дозвіл на далекобійні удари по РФ: розвідка США попереджає про відповідь Москви та ескалацію

Розвідувальні служби прогнозують, що Росія може відповісти на застосування таких ракет збільшенням підпалів, саботажу і, можливо, нанесенням ударів по американських і європейських військових об'єктах.

Related video

Американська розвідка вважає, що Росія, найімовірніше, вживе жорсткіших заходів у відповідь проти США та їхніх союзників, аж до летальних наслідків, якщо вони дозволять використовувати американські, британські та французькі ракети дальнього радіуса дії для ударів углиб Росії. Про це пише газета The New York Times із посиланням на неназваних представників американської влади.

Згідно з цією оцінкою, ракети дальнього радіуса дії не матимуть значного впливу на перебіг війни, оскільки в України обмежений запас таких озброєнь. Неясно, скільки ще таких ракет можуть надати західні союзники.

Ці дані частково пояснюють, чому президенту Джо Байдену було складно ухвалити рішення щодо прохання президента України Володимира Зеленського про дозвіл на використання цих ракет. Байден зустрічався із Зеленським у Білому домі цього тижня, і, хоча остаточного рішення ще не ухвалено, тиск на адміністрацію США зростає.

Як пише видання, Зеленський активно лобіює використання цих ракет для перенесення війни глибше на російську територію. Однак президент Росії Володимир Путін неодноразово погрожував США та їхнім партнерам, попереджаючи їх про можливі наслідки надання Україні сучасних озброєнь.

Критики адміністрації Байдена стверджують, що Вашингтон занадто піддається тиску з боку Путіна, і цей обережний підхід заважає Україні досягти успіхів на фронті. Прихильники, навпаки, вважають, що така стратегія допомогла уникнути серйозної ескалації з російського боку, хоча це може змінитися.

Велика Британія, навпаки, готова до більш рішучих дій і підтримує використання поставлених нею ракет дальнього радіуса дії для ударів по Росії. Однак Лондон чекає на позицію Байдена, розуміючи, що реакція Росії може вплинути на безпеку всієї коаліції.

Американські чиновники стверджують, що ГРУ, російська військова розвідка, несе відповідальність за більшість диверсій у Європі, що відбулися досі. Якщо Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських і європейських ракет на території Росії, американські чиновники вважають, що росіяни продовжуватимуть діяти таємно, а не проводитимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти та бази, щоб знизити ризик більш масштабного конфлікту.

"Останніми днями риторика пана Путіна була особливо войовничою напередодні рішення про далекі удари, і принаймні деякі з вищих радників пана Байдена вважають, що він, найімовірніше, відповість смертоносною силою, якщо рішення ухвалять на користь пана Зеленського", — пише видання.

Наразі США та їхні союзники вже надали Україні кілька типів ракет дальньої дії, включно з американськими ATACMS, британськими Storm Shadow і французькими SCALP. Ці ракети використовувалися для атак на російські військові об'єкти, зокрема, в окупованому Криму.

Ті, хто підтримує передачу Україні цих ракет в адміністрації США, вважають, що це допоможе зруйнувати постачання російських військ і продемонструє рішучу підтримку Заходу Україні в критичний момент. Однак розвідка сумнівається, що навіть додаткові поставки ракет зможуть змінити хід війни.

Крім того, росіяни, ймовірно, вживуть заходів для переміщення своїх баз і складів боєприпасів за межі досяжності українських ударів.

Хоча Байден може розглянути можливість посилання Україні більшої кількості ракет ATACMS, американські військові побоюються виснаження власних запасів і необхідності збереження резервів для можливих військових потреб США.

Нагадаємо, 11 вересня Байден заявив, що США опрацьовують питання зняття обмежень для України на удари вглиб РФ за допомогою західного озброєння.

Також нагадаємо, 13 вересня видання The Times повідомило, що Володимир Путін погрожував НАТО війною в разі, якщо західні країни дозволять Україні використовувати далекобійні ракети для удару по території РФ.