Разрешение на дальнобойные удары по РФ: разведка США предупреждает об ответе Москвы и эскалации

Разведывательные службы прогнозируют, что Россия может ответить на применение таких ракет увеличением поджогов, саботажа и, возможно, нанесением ударов по американским и европейским военным объектам.

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Американская разведка считает, что Россия, вероятнее всего, предпримет более жесткие ответные меры против США и их союзников, вплоть до летальных исходов, если они разрешат использовать американские, британские и французские ракеты дальнего радиуса действия для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Согласно этой оценке, ракеты дальнего радиуса действия не окажут значительного влияния на ход войны, так как у Украины ограниченный запас таких вооружений. Неясно, сколько еще таких ракет могут предоставить западные союзники.

Эти данные частично объясняют, почему президенту Джо Байдену было сложно принять решение по поводу просьбы президента Украины Владимира Зеленского о разрешении на использование этих ракет. Байден встречался с Зеленским в Белом доме на этой неделе, и, хотя окончательное решение еще не принято, давление на администрацию США возрастает.

Как пишет издание, Зеленский активно лоббирует использование этих ракет для переноса войны глубже на российскую территорию. Однако президент России Владимир Путин неоднократно угрожал США и их партнерам, предупреждая их о возможных последствиях предоставления Украине современных вооружений.

Критики администрации Байдена утверждают, что Вашингтон слишком поддается давлению со стороны Путина, и этот осторожный подход мешает Украине достичь успехов на фронте. Сторонники, напротив, считают, что такая стратегия помогла избежать серьезной эскалации с российской стороны, хотя это может измениться.

Великобритания, напротив, готова к более решительным действиям и поддерживает использование поставленных ею ракет дальнего радиуса действия для ударов по России. Однако Лондон ждет позиции Байдена, понимая, что реакция России может повлиять на безопасность всей коалиции.

Американские чиновники утверждают, что ГРУ, российская военная разведка, несет ответственность за большинство диверсий в Европе, которые имели место до сих пор. Если Путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование американских и европейских ракет на территории России, американские чиновники считают, что россияне будут продолжать действовать скрытно, а не проводить открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы снизить риск более масштабного конфликта.

"В последние дни риторика г-на Путина была особенно воинственной в преддверии решения о дальних ударах, и, по крайней мере, некоторые из высших советников г-на Байдена считают, что он, скорее всего, ответит смертоносной силой, если решение будет принято в пользу г-на Зеленского", — пишет издание.

На данный момент США и их союзники уже предоставили Украине несколько типов ракет дальнего действия, включая американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP. Эти ракеты использовались для атак на российские военные объекты, в частности, в оккупированном Крыму.

Поддерживающие передачу Украине этих ракет в администрации США полагают, что это поможет разрушить снабжение российских войск и продемонстрирует решительную поддержку Запада Украине в критический момент. Однако разведка сомневается, что даже дополнительные поставки ракет смогут изменить ход войны.

Кроме того, россияне, вероятно, примут меры для перемещения своих баз и складов боеприпасов за пределы досягаемости украинских ударов.

Хотя Байден может рассмотреть возможность отправки Украине большего количества ракет ATACMS, американские военные опасаются истощения собственных запасов и необходимости сохранения резервов для возможных военных нужд США.

Напомним, 11 сентября Байден заявил, что США прорабатывают вопрос снятия ограничений для Украины на удары вглубь РФ с помощью западного вооружения.

Также напомним, 13 сентября издание The Times сообщило, что Владимир Путин угрожал НАТО войной в случае, если западные страны позволят Украине использовать дальнобойные ракеты для удара по территории РФ.