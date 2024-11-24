Мама запитала 2-річну дочку, чи вона хороша дівчинка: ніхто не очікував почути таку відповідь

29-річна Шелбі Чіассон зізналась, що була вражена, почувши таке від своєї дитини, але "в найкращому сенсі" цього слова.

2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю. Відповідний ролик швидко завірусився у TikTok.

"Ти хороша дівчинка чи погана дівчинка?" — запитує мама Шелбі Чіассон у своєї дочки. Та впевнено відповідає: "Погана дівчинка".

29-річна Чіассон розповіла, що була вражена, почувши таке від своєї дитини, але "в найкращому сенсі" цього слова.

"Не могла втриматися від сміху, це було так несподівано. Думаю, всі, у кого є діти, можуть згадати моменти, коли малеча говорить щось, що застає тебе зненацька", — розповідає жінка.

Її ролик зібрав понад 32 мільйони переглядів всього за три дні. Тисячі людей не змогли пройти повз й поділилися у коментарях своїми враженнями від побаченого.

"Вона навіть не замислилася", — зазначив один з учасників обговорення;

Інший додав: "Дуже уважна, скромна і свідома дівчинка";

"Мати виховала чесну жінку", — додав наступний юзер;

Ще один посміявся: "Ми любимо впевнену в собі королеву".

За словами Шелбі, дівчинка активно формує власну ідентичність й не боїться ділитися тим, що думає, при цьому демонструючи не властиві її віку впевненість та гумор.

"Вона не бреше. Це смілива та експресивна дитина. Людям подобається її почуття гумору й незалежний дух", — резюмує матір.

Нагадаємо, раніше матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.

Крім того, поки американський конгресмен Джон Роуз зі штату Теннессі виголошував промову в Палаті представників, засуджуючи винесений минулого тижня вирок Дональду Трампу, усі погляди були прикуті до його 6-річного сина Гая Роуза, який сидів позаду. Хлопчик перевершив батька, влаштувавши перед камерами справжнє "німе шоу з викрутасами".