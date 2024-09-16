Як відповідати на найпідступніше запитання на співбесідах, — порада експерта

На співбесідах часто ставлять запитання, чому мають найняти саме вас. І відповідати так, як здається логічно, неправильно.

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Експертка з підбору персоналу Емілі, яка популярна в TikTok і дає поради щодо того, як відповідати на запитання на співбесідах, розповіла, як правильно відповідати на підступне запитання "чому ми маємо найняти саме вас?". Про це пише Mirror.

Вона вважає, що запропонована нею відповідь може допомогти претендентам успішно пройти співбесіду.

Гуру рекрутингу розповіла, як відповісти на складне запитання на співбесіді, яке часто ставить кандидатів у глухий кут. Вона зазначає, що саме прості запитання ставлять людей у глухий кут.

Звертаючись до своїх 642 700 підписників, вона дала вказівку: "Коли рекрутер запитає, чому ми маємо найняти саме вас? Відповідь: "тому що я буду дуже хороший у цій роботі" просто не підходить".

Емілі стверджує, що роботодавці очікують більш розгорнутої відповіді.

"Ви маєте дати відповідь, яка розповість про компанію, про вашу роль у цій компанії, про ваші амбіції", — сказала Емілі.

Потім вона навела приклад: "Коли я побачила, що Google набирає співробітників на посаду старшого рекрутера, я зрозуміла, що маю подати заявку, тому що я дійсно відповідаю основним цінностям вашої компанії. Коли я більш детально вивчила саму посаду, я зрозуміла, що володію всіма навичками Excel і презентацій, які були критично важливі для цієї посади. А коли я думаю про своє кар'єрне зростання, я розумію, що Google — це компанія, в якій мені цікаво рости, вчитися і в яку я хочу інвестувати. Тож це здається ідеальним варіантом".

Хоча пораду Емілі багато хто високо оцінив, але були й ті, хто вважав, що прямої відповіді має бути достатньо. Один коментатор зауважив: "Мені потрібні гроші, щоб жити" має бути прийнятною відповіддю".

Інша людина висловила розчарування, сказавши: "Я був би роздратований, якби мене про це запитали. Вони запросили мене на співбесіду! Вони й так думають, що я маю те, що їм потрібно, то чому я маю давати настільки розгорнуту відповідь?".

Третій коментатор пожартував, що для нього завжди працювала кумедна відповідь у стилі: "Тому що я чудовий, і зі мною приємно перебувати поруч".

Нагадаємо, інша популярна в соцмережах рекрутерка порадила, як правильно брехати на співбесіді та в яких випадках це можна зробити.