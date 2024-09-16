Как отвечать на самый коварный вопрос на собеседованиях, — совет эксперта

На собеседованиях часто задают вопрос, почему должны нанять именно вас. И отвечать так, как кажется логично, неправильно.

Related video

Эксперт по подбору персонала Эмили, которая популярна в TikTok и дает советы по тому, как отвечать на вопросы на собеседованиях, рассказала, как правильно отвечать на коварный вопрос "почему мы должны нанять именно вас?". Об этом пишет Mirror.

Она считает, что предложенный ею ответ может помочь соискателям успешно пройти собеседование.

Гуру рекрутинга рассказала, как ответить на сложный вопрос на собеседовании, который часто ставит кандидатов в тупик. Она отмечает, что именно простые вопросы ставят людей в тупик.

Обращаясь к своим 642 700 подписчикам, она дала указание: "Когда рекрутер спросит, почему мы должны нанять именно вас? Ответ: "потому что я буду очень хорош в этой работе" просто не подходит".

Эмили утверждает, что работодатели ожидают более развернутого ответа.

"Вы должны дать ответ, который расскажет о компании, о вашей роли в этой компании, о ваших амбициях", — сказала Эмили.

Затем она привела пример: "Когда я увидела, что Google набирает сотрудников на должность старшего рекрутера, я поняла, что должна подать заявку, потому что я действительно соответствую основным ценностям вашей компании. Когда я более подробно изучила саму должность, я поняла, что обладаю всеми навыками Excel и презентаций, которые были критически важны для этой должности. А когда я думаю о своем карьерном росте, я понимаю, что Google — это компания, в которой мне интересно расти, учиться и в которую я хочу инвестировать. Так что это кажется идеальным вариантом".

Хотя совет Эмили многие высоко оценили, но были и те, кто посчитал, что прямого ответа должно быть достаточно. Один комментатор заметил: "Мне нужны деньги, чтобы жить" должно быть приемлемым ответом".

Другой человек выразил разочарование, сказав: "Я был бы раздражен, если бы меня об этом спросили. Они пригласили меня на собеседование! Они и так думают, что у меня есть то, что им нужно, так почему я должен давать настолько развернутый ответ?".

Третий комментатор пошутил, что для него всегда работал забавный ответ в стиле: "Потому что я восхитительный, и со мной приятно находиться рядом".

Напомним, другой популярный в соцсетях рекрутер посоветовала, как правильно врать на собеседовании и в каких случаях это можно сделать.