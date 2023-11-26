Советы известного менеджера по найму: о чем надо обязательно соврать во время собеседования
Известный hr-менеджер Бонни Дилбер знает, насколько важна "белая ложь", которая помогает выделиться среди других кандидатов.
Менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США) поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным. Свои профессиональные секреты женщина раскрыла в ролике на своей странице в TikTok.Важно
Бонни рассказывает, что имела опыт изнурительного отбора новых кадров, и знает, насколько важна "белая ложь", которая помогает выделиться среди других кандидатов.
Во-первых, она советует ни в коем случае не упоминать в негативном ключе о своих бывших работодателях.
"Если вы жалуетесь на своего предыдущего руководителя или коллег, то рекрутер подумает, что вы также будете негативно отзываться о работе и в их компании. Не за что похвалить бывшего шефа? Поблагодарите за опыт", — говорит она.
Во-вторых, не стоит руководствоваться исключительно деньгами.
"Я думаю, что в целом все работают за деньги, но работодатели также хотят нанимать людей, которые увлечены своей работой и миссией компании. Поэтому крайне важно продемонстрировать такое отношение с самого начала", — объясняет эксперт.
В-третьих, следует обязательно выразить готовность оставаться на любой новой работе надолго.
"Новые работники должны стремиться к карьерному развитию в компании. После 2021 года, когда стремительно возросло количество увольнений, компании начали волноваться о потере своих лучших кадров. Теперь они хотят знать наверняка, что вы видите будущее вместе с ними", — советует Дилбер.
Женщина добавляет, что большинство рекрутеров предпочитают кандидатов, настроенных позитивно, которые сосредотачиваются не на том, от чего они бегут, а на том, к чему они стремятся.
@bonniedilber Companies want to hire top talent that will grow with them over time. Here are three things you're going to want to lie about to present yourself in this way. #interviewtips #jobseekers #jobsearch #interviews #recruiting #careertok ♬ original sound - Bonnie Dilber
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