Простая ошибка: мужчина провалил собеседование о приеме на работу, как только зашел в офис

Менеджер по найму персонала притворилась секретаршей, ведь у нее был свой особый метод проверки кандидатов на работу. Один мужчина произвел плохое впечатление еще до того, как получил возможность показать свои профессиональные способности.

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Менеджер по персоналу рассказала на популярном форуме Reddit, о том как мужчина допустил простую ошибку во время собеседования. Ему отказали в течение 5 минут с момента его прибытия в офис. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина произвел плохое впечатление еще до того, как получил возможность доказать свои профессиональные способности, поскольку не проявил доброжелательности к секретарю, когда вошел в здание.

В своем сообщении на форуме менеджер по найму персонала предупредила других людей, чтобы те не повторили ту же ошибку. Она рассказала, что секретарша, которая проводила собеседование, на самом деле тоже была HR-менеджером, и пыталась оценить, насколько уважительно потенциальные сотрудники относятся к другим.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

"Сегодня кандидат провалил свое собеседование в первые 5 минут после того, как он вошел в здание. Он пренебрежительно отнесся к секретарше, которая поздоровалась с ним. Мужчина молчал и отвел глаза в сторону. Она попыталась привлечь его к разговору. Опять же, никакого зрительного контакта и интереса к разговору с ней не было. Чего кандидат не понял, так это того, что секретарша на самом деле была менеджером по найму. Она позвала его обратно в конференц-зал и объяснила, что каждый человек в нашей команде достоин уважения", — написала женщина.

Многие пользователи на Reddit согласились, что важно быть вежливыми ко всем окружающим. Один из пользователей даже поделился своей историей, которая подтверждает эту мысль.

"Однажды меня взяли на работу, потому что я придержал дверь для дворника с коляской. Администратор сказал, что это было очень мило с моей стороны", — написал один из участников обсуждения.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также ранее сообщалось, что 72-летний мужчина пошел работать в McDonald's, и стал любимцем посетителей. Дэрил Холмс провел всего одни день дома прежде чем устроиться на новую работу.