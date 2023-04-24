Менеджер по найму Трент Иннес раскрыл секрет "теста с чашкой кофе". Хэдхантер использует его на каждом собеседовании. Даже лучшему кандидату на вакантную должность откажут, если тот не справится с кружкой.

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Трент Иннес, генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Compono, сказал, что его "тест на чашку кофе" может привести к тому, что кандидату откажут в приеме на работу. По мнению HR, он идеально проверяет, впишется ли новый сотрудник в коллектив. Об этом рассказывает The Mirror.

Бывший управляющий директор Xero Australia, а ныне генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Compono говорит, что его тест призван показать отношение потенциального сотрудника, которое выходит за рамки рабочих навыков.

Выступая на бизнес-подкасте The Venture, Иннес рассказал, что перед собеседованием он обычно идет с кандидатами на кухню, чтобы они могли сделать себе чашечку кофе. После разговора мужчина всегда обращает внимание, предлагают ли кандидаты вернуть пустую чашку на место, что, по его словам, показывает, подходит ли их отношение к работе компании.

"Вы можете развивать навыки, приобретать знания и опыт, но все действительно сводится к отношению, и отношение, о котором мы много говорим, это концепция о вымытой кофейной чашке", — сказал генеральный директор.

Тест призван показать отношение потенциального сотрудника, которое выходит за рамки рабочих навыков Фото: Pexels

Иннес утверждает, что этот трюк почти всегда работает, и именно поэтому офисные кухни Xero были чистыми.

"Это действительно просто уверенность в том, что они по-настоящему впишутся в культуру компании. Они должны следить за собой", — добавил мужчина.

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