Менеджер з найму Трент Іннес розкрив секрет "тесту з чашкою кави". Хедхантер використовує його на кожній співбесіді. Навіть найкращому кандидату на вакантну посаду відмовлять, якщо той не впорається з чашкою.

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Трент Іннес, генеральний директор компанії з розробки програмного забезпечення Compono, сказав, що його тест на чашку кави може призвести до того, що кандидату відмовлять у прийомі на роботу. На думку HR, він ідеально перевіряє, чи впишеться новий співробітник у колектив. Про це розповідає The Mirror.

Колишній директор Xero Australia, а нині генеральний директор компанії з розробки програмного забезпечення Compono каже, що його тест покликаний показати ставлення потенційного співробітника, який виходить за межі робочих навичок.

Виступаючи на бізнес-підкасті The Venture, Іннес розповів, що перед співбесідою він зазвичай йде з кандидатами на кухню, щоб вони могли зробити собі каву. Після розмови чоловік завжди звертає увагу, чи пропонують кандидати повернути порожню чашку на місце, що, за його словами, показує, чи підходить їхнє ставлення до роботи компанії.

"Ви можете розвивати навички, набувати знань і досвіду, але все дійсно зводиться до ставлення, і ставлення, про яке ми часто говоримо, це концепція про вимиту кавову чашку", — сказав генеральний директор.

Тест покликаний показати ставлення потенційного співробітника, який виходить за межі робочих навичок Фото: Pexels

Іннес стверджує, що цей трюк майже завжди працює і саме тому офісні кухні Xero були чистими.

"Це справді просто впевненість у тому, що вони по-справжньому впишуться в культуру компанії. Вони повинні стежити за собою", — додав чоловік.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером із гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також повідомлялося, що чоловік виграв 27 млн доларів, але через 5 років був змушений жити у сараї. Після перемоги в лотереї Powerball колишній злочинець Девід Лі Едвардс почав жити ні в чому не відмовляючи. Серед розкішних покупок чоловіки були маєток у закритому районі, приватний літак і понад дюжина дорогих автомобілів. Загалом за рік він витратив 15 млн доларів.