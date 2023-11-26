Поради відомої менеджерки з найму: про що треба обов'язково збрехати під час співбесіди

Відома hr-менеджерка Бонні Ділбер знає, наскільки важливою є "біла брехня", яка допомагає виділитися з-поміж інших кандидатів.

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Менеджер з підбору персоналу Бонні Ділбер з Сієтла (Вашингтон, США) поділилася дієвими порадами, про що варто збрехати під час співбесіди, аби ваш потенційний роботодавець був задоволеним від почутого. Свої професійні секрети жінка розкрила у відео на своїй сторінці у TikTok.

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Бонні розповідає, що мала досвід виснажливого відбору нових кадрів, і знає, наскільки важливою є "біла брехня", яка допомагає виділитися з-поміж інших кандидатів.

По-перше, вона радить у жодному випадку не згадувати у негативному ключі про своїх колишніх роботодавців.

"Якщо ви скаржитеся на свого попереднього керівника чи колег, то рекрутер подумає, що ви також будете негативно відгукуватися про роботу і в їхній компанії. Немає за що похвалити колишнього шефа? Подякуйте за досвід", – каже вона.

По-друге, не варто керуватися виключно грошима.

"Я думаю, що загалом усі працюють за гроші, але роботодавці також хочуть наймати людей, які захоплені своєю роботою та місією компанії. Тому вкрай важливо продемонструвати таке ставлення з самого початку", – пояснює експертка.

Менеджер з підбору персоналу Бонні Ділбер Фото: instagram//bonniedilberrecruiting

По-третє, слід обов’язково висловити готовність залишатися на будь-якій новій роботі надовго.

"Нові працівники мають прагнути до кар’єрного розвитку в компанії. Після 2021 року, коли стрімко зросла кількість звільнень, компанії почали хвилюватися про втрату своїх найкращих кадрів. Тепер вони хочуть знати напевно, що ви бачите майбутнє разом із ними", – радить Ділбер.

Жінка додає, що більшість рекрутерів надають перевагу кандидатам, які налаштовані позитивно, і зосереджуються не на тому, від чого вони біжать, а на тому, до чого вони прагнуть.

Раніше Фокус писав про менеджера з найму Трент Іннес, який розкрив секрет "тесту з чашкою кави". Хедхантер використовує його на кожній співбесіді. Навіть найкращому кандидату на вакантну посаду відмовлять, якщо той не впорається з чашкою.

Крім того, ми розказували про жінку, яка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Співробітниця пропрацювала два місяці тренером із гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.