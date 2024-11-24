Мама спросила 2-летнюю дочь, хорошая ли она девочка: никто не ожидал услышать такой ответ

29-летняя Шелби Чиассон призналась, что была поражена, услышав такое от своего ребенка, но "в лучшем смысле" этого слова.

2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью. Соответствующий ролик быстро завирусился в TikTok.

"Ты хорошая девочка или плохая девочка?" — спрашивает мама Шелби Чиассон у своей дочери. Та уверенно отвечает: "Плохая девочка".

29-летняя Чиассон рассказала, что была поражена, услышав такое от своего ребенка, но "в лучшем смысле" этого слова.

"Не могла удержаться от смеха, это было так неожиданно. Думаю, все, у кого есть дети, могут вспомнить моменты, когда дети говорят что-то, что застает тебя врасплох", — рассказывает женщина.

Ее ролик собрал более 32 миллионов просмотров всего за три дня. Тысячи людей не смогли пройти мимо и поделились в комментариях своими впечатлениями от увиденного.

"Она даже не задумалась", — отметил один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Очень внимательная, скромная и сознательная девочка";

"Мать воспитала честную женщину", — добавил следующий юзер;

Еще один посмеялся: "Мы любим уверенную в себе королеву".

По словам Шелби, девочка активно формирует собственную идентичность и не боится делиться тем, что думает, при этом демонстрируя не свойственные ее возрасту уверенность и юмор.

"Она не врет. Это смелый и экспрессивный ребенок. Людям нравится ее чувство юмора и независимый дух", — резюмирует мать.

Напомним, ранее мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.

Кроме того, пока американский конгрессмен Джон Роуз из штата Теннесси произносил речь в Палате представителей, осуждая вынесенный на прошлой неделе приговор Дональду Трампу, все взгляды были прикованы к его 6-летнему сыну Гаю Роузу, который сидел позади. Мальчик превзошел отца, устроив перед камерами настоящее "немое шоу с выкрутасами".