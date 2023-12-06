Мать рассмеялась, когда услышала, какую роль отвели ее сыну в рождественском вертепе (видео)

Одноклассники мальчика теперь жалеют, что не получили эту, казалось бы, непочетную миссию.

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Мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.

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"Угадайте, кем я буду? Это классическая роль", — не без гордости спрашивает с заднего сиденья автомобиля мальчик, одетый в костюм и зимнюю куртку.

Его мать начинает угадывать, называя главных (или классических) персонажей действа — Иисуса, Иосифа, мудрецов. Но ребенок улыбается и отрицательно качает головой.

"Я держатель двери №3. Буду открывать двери!" — радостно восклицает Майло. Удивленная мать не растерялась и, чтобы не выдать своего разочарования, за кадром сказала, что это просто невероятно.

"Слушай, а для кого ты будешь держать дверь? Ты обрадовался, когда получил эту роль?" — поинтересовалась она.

Мальчик ответил утвердительно и добавил, что точно не знает, но, вероятно, будет прислуживать Иосифу и Марии.

На днях Майло вместе со своей матерью и бабушкой стал гостем шоу "Этим утром" на британском телеканале ITV. В интервью ведущим Дермоту О'Лири и Элисон Хаммонд мальчик рассказал, что обзавелся массой поклонников, среди которых теледива Хлои Кардашьян. По словам Майло, одноклассники теперь жалеют, что не получили эту эпизодическую роль.

Шоу "Этим утром" на британском телеканале ITV

Напомним, ранее Фокус писал о восьмилетней Фрейе из Техаса (США), которая впервые в жизни попробовала гамбургер Double-Double без салата и помидоров и из-за неожиданного вкуса блюда скорчила такую забавную гримасу, что сперва рассмешила свою маму Саманту Фосс, а впоследствии и несколько миллионов пользователей социальных сетей.

Кроме того, мы рассказывали о 33-летней Айни Сухайди из Лондона (Великобритания), которая опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца и на следующий день проснулась настоящей звездой сети. Ее короткий ролик уже собрал несколько миллионов просмотров, тысячи комментариев и репостов.