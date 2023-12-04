"Просто страшно": мать пристыдили из-за слишком роскошной кроватки для младенца (фото)

Пользователи сети пишут, что в таком антураже ребенок выглядит крайне искусственно.

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Пользователи сети пристыдили молодую мать за приобретение слишком роскошной кроватки и одежды в стиле принцессы для младенца. Соответствующие фото стали вирусными в TikTok, собрав огромное количество просмотров и преимущественно критических комментариев.

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На кадрах показан спальный комплект с шелковыми кружевными простынями, румяными подушками, покрытыми цветочным декором и яркими блестками. Рядом с ребенком мать положила плюшевого мишку в розовой полупрозрачной шапочке с бантиком на шее.

Новорожденная также одета в роскошный наряд: волшебное кружевное платье белого цвета и повязку с двумя большими искусственными цветками, которые дополняют такой же декор на животике.

Хотя продемонстрированное и напоминает детскую комнату в королевской семье, пользователи сети написали, что в таком антураже ребенок выглядит крайне искусственно и вообще усомнились, безопасно ли это.

Детская кроватка вызвала дискуссию в сети Фото: TikTok Детская кроватка вызвала дискуссию в сети Фото: TikTok

"Извините, но я считаю, что мягкий костюмчик будет гораздо удобнее для ребенка, чем это кружево — оно же царапает кожу", "Безопасный сон покинул чат", "Бедный ребенок", "Это просто страшно", "О боже, что вы чудите", "Перестаньте, очевидно, что эту маленькую девочку очень любят", "Доказательство того, что вкус либо есть от природы, либо его нет", — дискутируют юзеры под видео.

В свою очередь, эксперты по воспитанию детей предупреждают, что лишние вещи в колыбели увеличивают риск травмирования ребенка, в частности они фиксировали и смертельные случаи.

Напомним, ранее Фокус писал о 37-летней Коллин Веймер из Нью-Джерси (США), которая родила дочь с экстремально низким весом — всего два фунта (менее одного килограмма). В первые недели после появления на свет ребенок, которого назвали Салли, перенес серьезную операцию на сердце. К счастью, она выжила, и после 158 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии Детской больницы Филадельфии, вернулась домой.

Кроме того, 32-летняя бывшая учительница и мать троих детей Тейлор Моран из США убеждена, что традиционные методы обучения и воспитания малышей являются неэффективными. Именно поэтому она отдает предпочтение альтернативным практикам и делится основными выводами в своем Instagram.