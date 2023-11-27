Мать позволила детям жить без запретов и поделилась неожиданным выводом (фото)

Бывшая учительница Тейлор Моран призывает родителей без колебаний позволять своим чадам исследовать природу.

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32-летняя бывшая учительница и мать троих детей Тейлор Моран из США убеждена, что традиционные методы обучения и воспитания малышей являются неэффективными. Именно поэтому она отдает предпочтение альтернативным практикам и делится основными выводами в своем Instagram.

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Тейлор позволяет своим сыновьям лазить по деревьям, бегать босиком и играть в грязи. По ее мнению, это способствует их физическому и интеллектуальному развитию.

Женщина призывает родителей без колебаний позволять своим маленьким детям исследовать природу, ведь именно эти небольшие ежедневные вызовы, по ее твердому убеждению, развивают уверенность в себе, а также обеспечивают устойчивую связь ума и тела.

"Мой годовалый сын Гас очень азартный: он лазит по бревнам, играет с листьями, копается в земле и бросается камнями. Когда он изучал муравейники, и агрессивные насекомые его покусали, я к этому отнеслась абсолютно нормально, потому что это — опыт. Если вы хотите вырастить самых счастливых и здоровых детей, тогда это обязательное условие", — уверена женщина.

Дети 32-летней американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn Дети 32-летней американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn

По ее словам, для детей крайне важно быть в контакте с землей, камнями и деревьями, поскольку таким образом они "синхронизируются" вместе с планетой. Она верит, что это улучшает сон и успокаивает их нервную систему.

"О некоторых вещах они бы просто не узнали в традиционной школьной среде. Например, как резать кур на мясо и безопасно пользоваться ножом. А мои дети, кроме этого, умеют ухаживать за цыплятами, сажать деревья, сеять семена, распознавать ядовитые плющи, лечить сыпь лекарственными травами, готовить хлеб из закваски, варить раков и еще многое другое", — хвастается многодетная мать.

Своими рекомендациями по воспитанию детей американка также делится в TikTok. Сейчас у нее более 73 тысяч подписчиков.

Дети 32-летней американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn Дети 32-летней американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn

Напомним, ранее Фокус писал о матери-одиночке Адиане Пенью Гарсию из Перу, которая позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, кем он стал. Женщина убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

А вот Черлин Сью из Австралии считает, что материальные блага не способны создать ощущение чуда. Зато делают детей корыстными и заставляют сравнивать себя с другими.