Девушка прославилась благодаря забавным пародиям на сестер Кардашьян (видео)

Юри Ламасбелли четыре года отработала в офисе, но из-за психологического выгорания решила уволиться и стала блогером.

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32-летняя TikTok-блогерша Юри Ламасбелли стала звездой социальных сетей благодаря своей уникальной способности имитировать сестер Кардашьян. Девушка собрала более 7 миллионов подписчиков в социальных сетях: 4,3 миллиона в TikTok, 2,4 миллиона в Instagram и более полумиллиона на YouTube. Такой феноменальный успех раз и навсегда изменил ее жизнь.

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Первый свой ролик Ламасбелли загрузила в марте 2021 года — тогда был самый разгар пандемии коронавируса. В этой пародии ее любимые телевизионные персонажи Кортни и Ким обсуждают летний отдых на роскошном курорте. Забавное видео быстро набрало невероятных 18,8 миллиона просмотров.

"Сначала я не зарабатывала на TikTok, но через месяц поняла, что могу. Родные, друзья и коллеги говорили, что тембр моего голоса очень напоминает Кардашьян. А оно и не удивительно, потому что я выросла, наблюдая за этим семейством. Смотрела буквально каждый эпизод, поэтому это вполне естественно, что мой первый скетч был именно о них", — рассказывает блогерша.

Юри четыре года отработала офисным работником в отделе кадров, но из-за психологического выгорания и истощения решила уволиться и стала бьюти-экспертом.

TikTok-блогерша Юри Ламасбелли Фото: instagram.com/yurilamasbella TikTok-блогерша Юри Ламасбелли Фото: instagram.com/yurilamasbella

Она довольно быстро собрала 400 тысяч подписчиков в TikTok, а затем додумалась пародировать жизнь сестер Кардашьян. Всего через месяц активной съемки подобных сценок ее аудитория увеличилась до одного миллиона.

Сегодня видео Ламасбелли стабильно собирают миллионы просмотров, комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о видео популярной блогерши Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.

Также мы рассказывали историю Робин Лейрд, которая решила поставить эксперимент над собой. Девушка ежедневно на протяжении 30 дней заставляла себя ходить на многочасовые прогулки, и очень удивлена результатом.