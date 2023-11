Девушка проходила 20 тысяч шагов каждый день и рассказала, что произошло с ее организмом (фото)

Робин Лэйрд решила поставить над собой эксперимент. Девушка каждый день на протяжении 30 дней заставляла себя ходить на длительные прогулки, и очень удивлена результатом.

Американская блогерша Робин Лейрд, которая интересуется философией и экспериментами со стилем жизни, 30 дней подряд проходила по 20 тысяч шагов и рассказала на своем YouTube канале The Science of Self Care, какие трансформации с ее организмом произошли за это время.

Девушки решила применить концепцию, о которой пишет автор Джеймс Клир в Atomic Habits. Идея состоит в том, чтобы стандартизировать новую привычку перед ее оптимизацией. По сути, нужно сделать привычку частью своей рутинной жизни, а затем усовершенствовать ее к идеалу.

В плане ходьбы это значит просто выйти на улицу и вообще не думать о том, сколько шагов вы сделали за день.

"Когда вы привыкнете к ежедневным прогулкам и стандартизируете эту привычку, вы можете начать оптимизировать ее, увеличив количество шагов, отслеживать их более подробно, возможно, приобрести умные часы", – объясняет блогерша.

Робин интересуется экспериментами со стилем жизни Фото: instagram//science.of.selfcare

Робин утверждает, что заметила немало преимуществ от ежедневной ходьбы.

"Я прекрасно сплю. Когда вы столько времени на ногах, ваше тело чувствует усталость, так что вы будете засыпать моментально. Кроме того, моя осанка стала значительно ровнее, а тело более стройным и подтянутым: я похудела на несколько килограммов и нарастила мышцы на ногах", – делится Лейрд.

Девушка добавляет, что стала более эмоционально стабильной и устойчивой, ведь ходьба снижает уровень кортизола (гормон стресса).

Робин Лейрд показывает свои тренировки

Однако есть один, но большой, минус – это время.

"Чтобы пройти 20 тысяч шагов, нужно потратить несколько часов. Для большинства людей это неприемлемо, но я сделала свой выбор. Могу посоветовать объединить прогулки с другими делами, которые вам нужно сделать в течение дня, например с прослушиванием аудиокниг", – резюмирует экспериментатор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.