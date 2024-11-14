Блогер потратил 40 тысяч долларов на дом, но допустил большую ошибку (фото, видео)

Ютубер заказал через интернет мебель, сантехнику и даже окна, чтобы собственноручно полностью собрать жилье. Однако распаковав холодильник он понял, как важно читать мелкий шрифт.

YouTube-блогер собрал дом на Amazon, но слишком поздно понял, что забыл об одной необходимой вещи. Деталями истории 14 ноября поделились в издании Mirror.

Ютубер Натан Грэм получил огромное количество посылок с Amazon, из которых собрал полноценный дом. Жилье в целом обошлось ему в более чем 37 тысяч долларов.

26-летний блогер получил всю мебель, в том числе двухъярусную кровать, диван и столы, сантехнику для ванной комнаты, разнообразный декор, окна и даже робота-собаку. Никаких инструкций по строительству Грэм не имел.

Уже собирая из составляющих дом он понял, что допустил роковую ошибку. Блогер пытался подключить крошечный холодильник и столкнулся с проблемой, ведь сделать это оказалось невозможным. Собранное жилье не имело ни одной розетки.

Натан Грэм распаковывает мобильный дом с Amazon Фото: Скрин видео

"Я пытаюсь найти, куда включить холодильник, но там нет электрических розеток", — поделился он.

"Ты не заказывал электропакет?", — переспросил ютубера один из друзей.

Тогда Грэм признался, что во время заказа не смог прочитать описание дома-конструктора полностью. В нем было предупреждение, что мобильное жилье не подключается к сети, и призыв поручить соответствующие работы электрику.

Так получилось, что дом остался без проводки. Однако Грэм приобрел генератор и решил подключить важные приборы, в частности холодильник и телевизор, к нему. Также компания достала из коробок пылесос и технику для кухни.

Натан Грэм распаковывает мобильный дом с Amazon Фото: скрин видео

Бытовую технику, мебель, источник проточной воды или подключение к дренажным трубам мобильный дом от Amazon также не включает. То есть эти вещи — на покупателе. Однако в комплекс входит ванная комната с душевой кабиной и шкафы для кухни.

Жилье, которое можно заказать в интернете, имеет четыре стены, окна и крышу. Блогер отметил, что в сети можно заказать все, но настойчиво посоветовал читать мелкий шрифт.

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