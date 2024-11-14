Построен 200 лет назад: уникальный дом-маяк с панорамным видом выставлен на продажу (фото)

Изначально маяк в Уэльсе защищал корабли, а теперь его можно использовать в качестве дома для большой компании. Стоимость недвижимости превышает 2 миллиона фунтов, однако эта инвестиция быстро окупится.

Уникальный маяк был превращен в большой дом с семью спальнями, который может заинтриговать любителей необычной недвижимости. Внутри него есть даже собственная гидромассажная ванная. Об этом пишет The Sun.

Теперь необычный дом выставлен на продажу. Когда-то маяк Уэст-Уск защищал корабли, стоящие в устье реки Северн в Уэльсе, а теперь у всех появится возможность жить с захватывающим видом на море или на песчаные пляжи с прибрежной грязевой отмелью, которая кишит разнообразной дикой природой.

В Уэльсе продают дом-маяк с 200-летней историей Фото: The Sun В Уэльсе продают дом-маяк с 200-летней историей Фото: The Sun

Сам маяк Уэст-Уск входит в список зданий II степени, "представляющих особый интерес благодаря своей необычной форме". Начало истории здания началось еще в 1821 году и за проект отвечал инженер-консультант Джеймс Уокер.

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Сначала был возведен просто 17-метровый объект, который состоял только из башни, а в 1867 году, согласно документам, его существенно расширили.

В Уэльсе продают дом-маяк с 200-летней историей Фото: The Sun

"Изначально внутренняя планировка состояла из клинообразных помещений, расположенных вокруг центральной винтовой лестницы. Здесь было два симметричных помещения, построенных для двух смотрителей маяка и их семей", — говорится в сообщении.

В 1922 году маяком перестали пользоваться и его выставили на продажу за 670 фунтов стерлингов (35 500 гривен). Дальше, примерно до 1960-х годов здание стояло заброшенным, пока в нем не сделали ремонт. Через два десятилетия его снова забросили.

В 1987 году маяком занялись новые владельцы, которые и превратили его в современный дом. Благодаря правильному подходу удалось сохранить оригинальную фонарную комнату и с тех пор бывший маяк использовался как пансион и место проведения свадеб. Его даже показали в одном из эпизодов сериала "Доктор Кто".

В Уэльсе продают дом-маяк с 200-летней историей Фото: The Sun

Спустя годы маяк вновь превратился в частный дом и в текущий момент выставлен на продажу. Он может похвастаться роскошной террасой на крыше под фонарным залом, откуда открывается панорамный вид на окружающее море и ландшафты. Смотреть на дикую природу можно прямо из гидромассажной ванны на палубе.

Всего в здании 7 спален, не считая гостиной и столовой, поэтому места хватит даже для большой компании. Стоимость такого удовольствия 2,2 млн фунтов стерлингов (119 млн гривен), а средний доход от аренды новый владелец сможет получать до 454 тысяч фунтов (24 млн гривен) в год.

В Уэльсе продают дом-маяк с 200-летней историей Фото: The Sun В Уэльсе продают дом-маяк с 200-летней историей Фото: The Sun

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Британии продают "приятный семейный дом", который полностью усыпан мусором. Новый хозяин получит недвижимость в том же виде, как она изображена на фотографиях. Авторы объявления понимают наличие проблемы, но считают дом перспективным.