Дом Маргарет Тэтчер в Лондоне продают за 4 млн долларов (фото)

Некоторые элементы интерьера дома сохранились в том виде, как было при жизни "железной леди". Здесь она жила после отставки в 1990 году.

Related video

В Лондоне продают дом бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер. Об этом пишет Tatler.

Ранее недвижимость в столице Великобритании принадлежала лорду Алистеру Макелпину. Именно он предложил дом для Маргарет Тэтчер, когда она ушла с должности в 1990 году.

Здание начала 1720-х пока оценивают в 4 миллиона долларов (3,65 млн фунтов стерлингов). Дом выполнен в георгианском стиле, характерном для всей Британии XVIII века.

Общая площадь недвижимости — 200 квадратных метров. В доме есть три спальни, зал для приемов со старинным камином и столовая, двери которой выходят в частный сад. Из окон открывается вид на знаменитый Вестминстерский дворец, в котором проходят заседания парламента Великобритании.

Дом Маргарет Тэтчер Фото: DEXTERS Дом Маргарет Тэтчер Фото: DEXTERS

Некоторые элементы интерьера дома сохранились в том виде, как было при жизни "железной леди". В частности, бывшая британская премьер-министр попросила установить парламентский колокол, который сообщал членам британского парламента о начале голосования.

"В течение многих десятилетий этот дом принимал известных политических деятелей и имеет невероятный дух истории. Учитывая его важное наследие, мы ожидаем значительный интерес к собственности", — говорит директор Dexters Гарри Лафлин.

Напомним, редкие вещи Маргарет Тэтчер выставили на аукцион.

Также Фокус писал о продаже дешевой недвижимости в Уэльсе.