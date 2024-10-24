Будинок Маргарет Тетчер у Лондоні продають за 4 млн доларів (фото)

Деякі елементи інтер’єру будинку збереглися в тому вигляді, як було за життя "залізної леді". Тут вона жила після відставки в 1990 році.

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У Лондоні продають будинок колишньої премʼєр-міністерки Маргарет Тетчер. Про це пише Tatler.

Раніше нерухомість у столиці Великої Британії належала лорду Алістеру Макелпіну. Саме він запропонував будинок для Маргарет Тетчер, коли вона пішла з посади у 1990 році.

Будівлю початку 1720-х наразі оцінють у 4 мільйони доларів (3,65 млн фунтів стерлінгів). Будинок виконаний у георгіанському стилі, характерному для всієї Британії XVIII століття.

Загальна площа нерухомості – 200 квадратних метрів. У будинку є три спальні, зала для прийомів зі старовинним каміном та їдальня, двері якої виходять у приватний сад. З вікон відкривається краєвид на знаменитий Вестмінстерський палац, у якому відбуваються засідання парламенту Великої Британії.

Будинок Маргарет Тетчер Фото: DEXTERS Будинок Маргарет Тетчер Фото: DEXTERS

Деякі елементи інтер’єру будинку збереглися в тому вигляді, як було за життя "залізної леді". Зокрема, колишня британська премʼєр-міністерка попросила встановити парламентський дзвін, який повідомляв членів британського парламенту про початок голосування.

"Протягом багатьох десятиліть цей будинок приймав відомих політичних діячів і має неймовірний дух історії. Враховуючи його важливу спадщину, ми очікуємо на значний інтерес до власності", – говорить директор Dexters Гаррі Лафлін.

Нагадаємо, рідкісні речі Маргарет Тетчер виставили на аукціон.

Також Фокус писав про продаж дешевої нерухомості в Уельсі.