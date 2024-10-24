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Будинок з терасою в Уельсі продають за 10 фунтів стерлінгів: чому так дешево (фото)

Будинок в Уельсі ззовні
Фото: Mail Online | Будинок в Уельсі ззовні

Як зазначають продавці нерухомості, поряд з будинком є цілодобові магазини, кафе, парк, а в 4 милях від нього розташована залізнична станція.

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Будинок з власним садом в шахтарському селищі Тайлорстаун, Уельс виставляють на аукціон всього лише за 10 фунтів стерлінгів, але є нюанс. Про це пише Daily mail.

Нерухомість разом з терасою в мальовничих околицях валлійських долин має зручне транспортне сполучення, адже розташований за 4 милі від залізничної станції та за 45 хвилин їзди від столиці Уельсу — Кардіффи. На присадибній ділянці до будинку також є гараж.

Гараж на присадибній ділянці до будинку в Уельсі Fullscreen
Гараж на присадибній ділянці до будинку в Уельсі
Фото: Mail Online

Крім того, продавець описує територію навколо будинку як "добре розвинену житлову зону поблизу жвавого міста Ферндейл з чудовим дорожнім сполученням", яка однак наразі є непридатною для проживання.

Річ у тому, що будинок повністю випотрошений зсередини, хоча креативні маркетологи називають цей об'єкт "відкритим плануванням".

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"Попри жахливий інтер'єр, цей будинок може виявитися вигідною покупкою, адже його можна перетворити на сімейний будинок з трьома спальнями, гаражем, переднім двором і заднім садом. Зважаючи на всю важку роботу, пов'язану з демонтажем попереднього інтер'єру, все, що потрібно для цієї нерухомості — це покупець, який має певне бачення і знає щось про ремонт своїми руками", — йдеться у матеріалі.

Продавці наголошують, що поряд з будинком є цілодобові магазини, кафе і навіть початкова школа в Тайлорстауні, а для любителів активного відпочинку — пішохідна стежка Тафф і велосипедний парк Уельсу також знаходяться всього в декількох хвилинах їзди.

Сам аукціон планують розпочати опівдні 5 листопада та завершити о 17:00, 7 листопада.

Нагадаємо, 23 жовтня Фокус писав про те, як чоловік вийшов у люди після 50 років, проведених у лісах.

У цей же день видання What the Jam оприлюднило матеріал про те, що 27-річний блогер Леві Келлі із Західної Вірджинії побудував "найменший у світі крихітний будинок" площею лише 19,46 кв. фута, прагнучи встановити рекорд Гіннесса.