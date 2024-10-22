Потрібен особливий зріст: чоловік побудував "найкрихітніший будинок у світі" (фото, відео)

Блогер Леві Келлі вирішив побудувати мініатюрне житло, в якому є все, що можна знайти в будинку звичайного розміру. Прагнучи встановити рекорд Гіннесса, він поділився подробицями про свою незвичайну споруду.

Related video

27-річний блогер Леві Келлі із Західної Вірджинії (США) побудував "найменший у світі крихітний будинок" площею лише 19,46 кв. фута, прагнучи встановити рекорд Гіннесса. Про це пише What the Jam.

Чоловік вирішив побудувати мініатюрне житло, в якому є все, що може бути в будинку нормального розміру. Він обладнав його сидіннями, ліжком, кухнею, гарячою водою, туалетом, душем і кондиціонером. Леві також виклав ролик з унікальною спорудою на YouTube.

"Щоб зробити його таким маленьким і при цьому функціональним, я додав складне ліжко і пересувний туалет. А також душ зовні, щоб не займати багато місця. Щоб спати просто всередині, потрібно бути нижче 5 футів (152 см)", — розповів він.

Леві витратив на проєкт близько 5 000 доларів.

"У мене вже був невеликий причіп. Полагодили його і почали з каркаса, як при будівництві звичайного будинку. Зовні він обшитий кедром. Потім я використовував 2х3-дюймові шпильки, щоб заощадити трохи місця і ваги", — зазначив блогер.

Чоловік витратив 5 тисяч доларів на будівництво Фото: Jam Press

Леві сподівається використовувати будинок для походів зі своєю дружиною Саванною і двома дітьми — віком трьох і дев'яти місяців. Але є кілька речей, які він хотів би змінити.

"Кожен, хто заходить сюди, каже "вау". Людей вражає, що все вмістилося в такому маленькому просторі. Можливо, він створений для того, щоб жити в ньому постійно. Але чи захоче хто-небудь? Швидше за все, ні. Якби я щось і змінив, то це розкладне ліжко і вентиляцію. Простір, щоб забратися на ліжко, досить вузький. Крім того, я забув додати вентиляцію, тому гаряче повітря затримується нагорі. Я б також зробив лавку розкладною, щоб отримати велику платформу, яку можна використовувати як друге ліжко", — додав він.

Чоловік показав процес будівництва Фото: Jam Press

У відеоролику на YouTube Леві можна побачити перед крихітним будинком на колесах, а потім він розповідає про його внутрішній устрій і процес будівництва.

"Видатна робота за будь-якою ціною, але 5 тисяч доларів на будівництво ставлять її на перше місце", "Це так розумно! Молодці", "Чорт, це дійсно вразило мене. Блискуче, просто блискуче, Леві", — писали глядачі.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.