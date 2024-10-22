Нужен особый рост: мужчина построил "самый крошечный дом в мире" (фото, видео)

Блогер Леви Келли решил построить миниатюрное жилище, в котором есть все, что можно найти в доме обычного размера. Стремясь установить рекорд Гиннесса, он поделился подробностями о своей необычной постройке.

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27-летний блогер Леви Келли из Западной Вирджинии (США) построил "самый маленький в мире крошечный дом" площадью всего 19,46 кв. фута, стремясь установить рекорд Гиннесса. Об этом пишет What the Jam.

Мужчина решил построить миниатюрное жилище, в котором есть все, что может быть в доме нормального размера. Он оборудовал его сиденьями, кроватью, кухней, горячей водой, туалетом, душем и кондиционером. Леви также выложил ролик с уникальной постройкой на YouTube.

"Чтобы сделать его таким маленьким и при этом функциональным, я добавил складную кровать и передвижной туалет. А также душ снаружи, чтобы не занимать много места. Чтобы спать прямо внутри, нужно быть ниже 5 футов (152 см)", — рассказал он.

Леви потратил на проект около 5 000 долларов.

"У меня уже был небольшой прицеп. Починили его и начали с каркаса, как при строительстве обычного дома. Снаружи он обшит кедром. Затем я использовал 2х3-дюймовые шпильки, чтобы сэкономить немного места и веса", — отметил блогер.

Мужчина потратил 5 тысяч долларов на строительство Фото: Jam Press

Леви надеется использовать дом для походов со своей женой Саванной и двумя детьми — в возрасте трех и девяти месяцев. Но есть несколько вещей, которые он хотел бы изменить.

"Каждый, кто заходит сюда, говорит "вау". Людей впечатляет, что все уместилось в таком маленьком пространстве. Возможно, он создан для того, чтобы жить в нем постоянно. Но захочет ли кто-нибудь? Скорее всего, нет. Если бы я что-то и изменил, так это раскладную кровать и вентиляцию. Пространство, чтобы забраться на кровать, довольно узкое. Кроме того, я забыл добавить вентиляцию, поэтому горячий воздух задерживается наверху. Я бы также сделал скамейку раскладной, чтобы получить большую платформу, которую можно использовать в качестве второй кровати", — добавил он.

Мужчина показал процес строительства Фото: Jam Press

В видеоролике на YouTube Леви можно увидеть перед крошечным домом на колесах, а затем он рассказывает о его внутреннем устройстве и процессе строительства.

"Выдающаяся работа по любой цене, но 5 тысяч долларов на строительство ставят ее на первое место", "Это так умно! Молодцы", "Черт, это действительно впечатлило меня. Блестяще, просто блестяще, Леви", — писали зрители.

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