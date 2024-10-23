Чоловік вийшов у люди після 50 років, проведених у лісах: що він розказує (фото)

Дідусь щиро сподівався, що його ферма, розташована далеко від цивілізації, з часом перетвориться на маленьке село, де житиме близько восьми осіб.

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Джо Холліс купив ділянку землі у лісах Північної Кароліни (США) й вирішив провести там решту свого життя. Одного разу в гості до відлюдника вдалось потрапити мандрівнику Пітеру Сантенелло, якому розпитав в нього про усамітнене життя та причини втечі від цивілізації. Цей сюжет пізніше з’явився на YouTube.

Джо родом з Детройта. Свого часу він приєднався до "Корпусу Миру" й провів три роки на Борнео, але після повернення до США, за його ж словами, пережив культурний шок від "розмаїття всього".

Хотів жити сам

Упродовж кількох років американець думав над тим, щоб продовжити навчання, але врешті-решт вирішив, що це не його шлях. "Я просто хотів жити сам", — пояснив він.

Завдяки місцевій комуні хіпі Джо дізнався про продаж землі у Північній Кароліні. Придбавши там ділянку, він потрохи освоївся: побудував власний будинок та ферму з садом посеред лісу.

Чоловік зізнався, що просто хотів жити сам Фото: YouTube | Peter Santenello

Згодом Холліс відкрив притулки для інших людей, які могли б приїхати та жити з ним. Дідусь щиро сподівався, що його ферма з часом перетвориться на маленьке село, де житиме близько восьми осіб.

Життя поза мережею

"Коли говорю про це, то люди в першу чергу задумаються, від чого їм доведеться відмовитися. Я хочу зосередитися на всьому позитивному й повернутися до задоволення потреб через прямі стосунки з планетою та Богом", — розповів Джо про спосіб життя поза мережею.

Торік помешкання дідуся-відлюдника постраждало внаслідок пожежі. Небайдужі люди створили сторінку на благодійній платформі GoFundMe, де збирали кошти, щоб допомогти господарю з відновленням, однак минуло не так багато часу, як з’явилась ще одна сумна новина про його смерть від агресивної форми раку.

Дідусь щиро сподівався, що його ферма з часом перетвориться на маленьке село Фото: YouTube | Peter Santenello

Повідомляється, що цьогоріч сад Холліса постраждав від урагану Хелен. На щастя, всі будівлі, окрім сараю для інструментів, "дивом вціліли", однак зсув накрив багато дерев та пошкодив доріжки. Аби врятувати спадок легендарного чоловіка, його шанувальники знову оголосили збір коштів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в'єтнамський "тарзан" Хо Ванг Ланг, який прожив понад 40 років у джунглях, помер від раку через 8 років після повернення в "цивілізований світ".

Крім того, в Індії з печери на світло вивели чоловіка, який все життя провів там у молитвах та медитаціях. Самітник нагадує живий труп, але може пересуватися самостійно, спираючись на палицю.