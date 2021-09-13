Прожив 40 років у джунглях: у В'єтнамі помер "тарзан", який сховався в лісі від війни (фото)

За інформацією журналістів, у чоловіка, який повернувся в цивілізацію, через кілька років діагностували рак печінки.

В'єтнамський "тарзан" Хо Ванг Ланг, який прожив понад 40 років у джунглях, помер від раку через 8 років після повернення в "цивілізований світ". Від вживання сучасних харчових продуктів і алкоголю в нього діагностували рак печінки. Про смерть 52-річного в'єтнамця повідомляє агентство Daily Mail.

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Хо Ван Ланг помер минулого понеділка, проживши 41 рік у джунглях разом зі своїм батьком, який втік у дику природу, після того, як від американських бомбардувань під час війни у В'єтнамі загинула половина його сім'ї.

Фотограф Альваро Сересо, який вистежив сім'ю ще у 2015 році і став у наслідку другом Ланга, припустив, що "сучасне" життя, ймовірно, призвело до фатальних наслідків після того, як він почав їсти оброблені продукти й іноді вживати алкоголь.

"Мені дуже сумно бачити його відхід, але для мене його смерть — це ще і звільнення. Я знаю, що він страждав в останні місяці. Він був прекрасною людиною, забути його буде неможливо. Я буду сумувати за ним щодня", — з гіркотою сказав Сересо.

Історія в'єтнамського "Тарзана"

Хо Ван Ланг потрапив у джунглі ще в дитинстві, коли його батько, рятуючись від неминучої смерті, схопив двох своїх дітей і зник глибоко в лісі. Там вони обладнали собі примітивний будинок, зробили своїми руками різні знаряддя і стали чекати на закінчення війни. Старший брат Ланга, Хо Ван Трі раніше покинув джунглі, а хлопчик Ланг залишився з батьком і ріс у диких умовах. За 41 рік батько із сином змінили п'ять місць для житла, хоча всі вони були відносно недалеко одне від одного — завжди біля підніжжя гори, де було тепло, і поблизу річки. Вони харчувалися медом і фруктами, ловили рибу, полювали на щурів, змій, мавп, жаб, кажанів і птахів.

"Для Ланга не було непотрібних спійманих тварин. Поки я йшов з ним по джунглях, він їв кажанів, як оливки", — розповідає Сересо, який два роки після "порятунку" з'їздив з Лангом у джунглі.

Ланг виріс у повній ізоляції від зовнішнього світу, уникав людей, не мав поняття про існування жінок, ніколи не бачив штучних джерел світла, не знав про існування інших джерел енергії, крім сонця і вогню, не розумів багатьох основних соціальних концепцій. Його батько намагався менше розповідати про "зовнішній світ", щоб Лангу не захотілося раптом піти і подивитися на нього. Між собою Танг і Ланг розмовляли місцевим діалектом, але їхній словник був досить невеликий — не було необхідності щось обговорювати.

"Якби я попросив брата побити когось, він би зробив і дуже жорстко. Він не знає різниці між добром і злом. Ланг — усього лише дитина. Він нічого не знає", — згадував його брат Хо Ван Трі.

Батько братів не хотів вірити, що війна вже закінчилася і відмовлявся повертатися до людей, але Трі все ж вдалося переконати батька повернутися в цивілізацію.

За 40 років життя в джунглях ні Ланг, ні його батько жодного разу серйозно не хворіли. Приблизно раз на рік в обох траплялася легка застуда і періодично болів живіт. Переїхавши в село, їхній імунітет виявився безсилим до вірусів і бактерій, до яких звичайні люди вже давно звикли, і сім'я пустельників почала дуже часто хворіти. Батько Ланга помер у 2017 році. А через кілька років у Хо Ван Ланга виявили злоякісні утворення в печінці.