Прожил 40 лет в джунглях: во Вьетнаме умер "тарзан", спрятавшийся в лесу от войны (фото)

По информации журналистов, у вернувшегося в цивилизацию мужчины спустя несколько лет диагностировали рак печени.

Вьетнамский "тарзан" Хо Ванг Ланг, проживший более 40 лет в джунглях, скончался о рака через 8 лет после возвращения в "цивилизованный мир". От употребления современных пищевых продуктов и алкоголя у него диагностировали рак печени. О смерти 52-летнего вьетнамца сообщает агентство Daily Mail.

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Хо Ван Ланг скончался в прошлый понедельник, прожив в 41 год в джунглях вместе со своим отцом, который бежал в дикую природу, после того, как от американских бомбардировок во время войны во Вьетнаме погибла половина его семьи.

Фотограф Альваро Сересо, который выследил семью еще в 2015 году, и ставший в последствии другом Ланга, предположил, что "современная" жизнь, вероятно, привела к фатальным последствиям после того, как он начал есть обработанные продукты и иногда употреблять алкоголь.

"Мне очень грустно видеть его уход, но для меня его смерть — это еще и освобождение. Я знаю, что он страдал в последние месяцы. Он был прекрасным человеком, забыть его будет невозможно. Я буду скучать по нему каждый день", — с горечью сказал Серезо.

История вьетнамского "Тарзана"

Хо Ван Ланг попал в джунгли еще в младенчестве, когда его отец, спасаясь от неминуемой смерти, схватил двух своих детей и скрылся глубоко в лесу. Там они оборудовали себе примитивный дом, сделали своими руками различные орудия и стали ожидать окончания войны. Старший брат Ланга, Хо Ван Три раньше покинул джунгли, а мальчик Ланг остался с отцом и рос в диких условиях. За 41 год отец с сыном сменили пять мест для жилья, хотя все они были относительно недалеко друг от друга — всегда у подножия горы, где было тепло, и вблизи реки. Они питались медом и фруктами, ловили рыбу, охотились на крыс, змей, обезьян, лягушек, летучих мышей и птиц.

"Для Ланга не было ненужных пойманных животных. Пока я шел с ним по джунглям, он ел летучих мышей, как оливки", — рассказывает Сересо, который два года спустя после "спасения" съездил с Лангом в джунгли.

Ланг вырос в полной изоляции от внешнего мира, избегал людей, не имел понятия о существовании женщин, никогда не видел искусственных источников света, не знал о существовании других источников энергии, кроме солнца и огня, не понимал многих основных социальных концепций. Его отец старался поменьше рассказывать о "внешнем мире", чтобы Лангу не захотелось вдруг пойти и посмотреть на него. Между собой Танг и Ланг разговаривали на местном диалекте, но их словарь был довольно небольшой — не было необходимости что-то обсуждать.

"Если бы я попросил брата избить кого-нибудь, он бы сделал и очень жестко. Он не знает разницы между добром и злом. Ланг — всего лишь ребенок. Он ничего не знает", — вспоминал его брат Хо Ван Три.

Отец братьев не хотел верить, что война уже закончилась и отказывался возвращаться к людям, но Три все же удалось убедить отца вернуться в цивилизацию.

За 40 лет жизни в джунглях ни Ланг, ни его отец ни разу серьезно не болели. Примерно раз в году у обоих случалась легкая простуда и периодически болел живот. Переехав в деревню, их иммунитет оказался бессильным к вирусам и бактериям, к которым обычные люди уже давно привыкли, и семья отшельников начали очень часто болеть. Отец Ланга умер в 2017 году. А через несколько лет у Хо Ван Ланга обнаружили злокачественные образования в печени.