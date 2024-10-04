З печери в Індії вивели 111-річного відлюдника, який усе життя провів у медитаціях (відео)

Спочатку стверджувалося, що чоловіку 188 років. Його випадково знайшли в печері.

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В Індії з печери на світло вивели чоловіка, який все життя провів там у молитвах та медитаціях. Самітник нагадує живий труп. Відео поширили в Ютубі.

"З індіанської печери дістали 111-річного відлюдника, який усе життя провів у медитаціях. Спочатку стверджувалося, що чоловіку 188 років. Нібито в стані трансу процес його старіння сповільнився, але його справжній вік з'ясувався лише після цього", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно літнього худого чоловіка з палицею. Його під руки виводять двоє молодих чоловіків. Самітник пересувається сам, спираючись на палицю. З одягу на чоловікові тільки якась ганчірка на стегнах.

Видання en.haberler пише, що влада не повірила своїм вухам, дізнавшись про вік людини, яку випадково знайшли в печері в Індії. Чоловіка, якому, як стверджується, 188 років, витягли з печери працівники охорони здоров'я у стані "шкіри та кісток", з довгим волоссям і бородою. Його відправили до лікарні для лікування.

Нагадаємо, що 116-річна Томіко Ітока з японського міста Асія стала найстаршою людиною на планеті. Попередня власниця цього титулу за версією Книги рекордів Гіннеса, 117-річна Марія Браньяс Морери з Олота (Іспанія), пішла з життя 19 серпня.