Из пещеры в Индии вывели 111-летнего отшельника, который всю жизнь провел в медитациях (видео)

Изначально утверждалось, что мужчине 188 лет. Его случайно нашли в пещере.

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В Индии из пещеры на свет вывели мужчину, который всю жизнь провел там в молитвах и медитациях. Отшельник напоминает живой труп. Видео распространили в Ютубе.

"Из индейской пещеры достали 111-летнего отшельника, который всю жизнь провел в медитациях. Сначала утверждалось, что мужчине 188 лет. Якобы в состоянии транса процесс его старения замедлился, но его настоящий возраст выяснился только после этого", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно пожилого худого мужчины с палкой. Его под руки выводят двое молодых мужчин. Отшельник передвигается сам, опираясь на палку. Из одежды на мужчине только какая-то тряпка на бедрах.

Издание en.haberler пишет, что власти не поверили своим ушам, узнав о возрасте человека, которого случайно нашли в пещере в Индии. Мужчину, которому, как утверждается, 188 лет, вытащили из пещеры работники здравоохранения в состоянии "кожи и костей", с длинными волосами и бородой. Его отправили в больницу для лечения.

Напомним, что 116-летняя Томико Итока из японского города Асия стала самым старым человеком на планете. Предыдущая обладательница этого титула по версии Книги рекордов Гиннеса, 117-летняя Мария Браньяс Морери из Олота (Испания), ушла из жизни 19 августа.