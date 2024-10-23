Мужчина вышел в люди после 50 лет, проведенных в лесах: что он рассказывает (фото)

Дедушка искренне надеялся, что его ферма, расположенная вдали от цивилизации, со временем превратится в маленькую деревню, где будет жить около восьми человек.

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Джо Холлис купил участок земли в лесах Северной Каролины (США) и решил провести там остаток своей жизни. Однажды в гости к отшельнику удалось попасть путешественнику Питеру Сантенелло, который расспросил у него об уединенной жизни и причинах побега от цивилизации. Этот сюжет позже появился на YouTube.

Джо родом из Детройта. В свое время он присоединился к "Корпусу Мира" и провел три года на Борнео, но по возвращении в США, по его же словам, пережил культурный шок от "разнообразия всего".

Хотел жить один

В течение нескольких лет американец думал над тем, чтобы продолжить обучение, но в конце концов решил, что это не его путь. "Я просто хотел жить сам", — пояснил он.

Благодаря местной коммуне хиппи Джо узнал о продаже земли в Северной Каролине. Приобретя там участок, он понемногу освоился: построил собственный дом и ферму с садом посреди леса.

Мужчина признался, что просто хотел жить сам Фото: YouTube | Peter Santenello

Позже Холлис открыл приюты для других людей, которые могли бы приехать и жить с ним. Дедушка искренне надеялся, что его ферма со временем превратится в маленькую деревню, где будет жить около восьми человек.

Жизнь вне сети

"Когда говорю об этом, то люди в первую очередь задумаются, от чего им придется отказаться. Я хочу сосредоточиться на всем положительном и вернуться к удовлетворению потребностей через прямую связь с планетой и Богом", — рассказал Джо об образе жизни вне сети.

В прошлом году дом отшельника пострадал в результате пожара. Неравнодушные люди создали страницу на благотворительной платформе GoFundMe, где собирали средства, чтобы помочь хозяину с восстановлением, однако прошло не так много времени, как появилась еще одна печальная новость о его смерти от агрессивной формы рака.

Дедушка искренне надеялся, что его ферма со временем превратится в маленькую деревню Фото: YouTube | Peter Santenello

Сообщается, что в этом году сад Холлиса пострадал от урагана Хелен. К счастью, все здания, кроме сарая для инструментов, "чудом уцелели", однако оползень накрыл много деревьев и повредил дорожки. Чтобы спасти наследие легендарного мужчины, его поклонники снова объявили сбор средств.

Напомним, ранее Фокус писал, что вьетнамский "тарзан" Хо Ванг Ланг, который прожил более 40 лет в джунглях, умер от рака через 8 лет после возвращения в "цивилизованный мир".

Кроме того, в Индии из пещеры на свет вывели мужчину, который всю жизнь провел там в молитвах и медитациях. Отшельник напоминает живой труп, но может передвигаться самостоятельно, опираясь на палку.