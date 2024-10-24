Дом с террасой в Уэльсе продают за 10 фунтов стерлингов: почему так дешево (фото)

Как отмечают продавцы недвижимости, рядом с домом есть круглосуточные магазины, кафе, парк, а в 4 милях от него расположена железнодорожная станция.

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Дом с собственным садом в шахтерском поселке Тайлорстаун, Уэльс выставляют на аукцион всего лишь за 10 фунтов стерлингов, но есть нюанс. Об этом пишет Daily mail.

Недвижимость вместе с террасой в живописных окрестностях валлийских долин имеет удобное транспортное сообщение, ведь расположен в 4 милях от железнодорожной станции и в 45 минутах езды от столицы Уэльса — Кардиффы. На приусадебном участке к дому также есть гараж.

Гараж на приусадебном участке к дому в Уэльсе Фото: Mail Online

Кроме того, продавец описывает территорию вокруг дома как "хорошо развитую жилую зону вблизи оживленного города Ферндейл с прекрасным дорожным сообщением", которая однако пока непригодна для проживания.

Дело в том, что дом полностью выпотрошен изнутри, хотя креативные маркетологи называют этот объект "открытой планировкой".

"Несмотря на ужасный интерьер, этот дом может оказаться выгодной покупкой, ведь его можно превратить в семейный дом с тремя спальнями, гаражом, передним двором и задним садом. Учитывая всю тяжелую работу, связанную с демонтажем предыдущего интерьера, все, что нужно для этой недвижимости — это покупатель, который имеет определенное видение и знает что-то о ремонте своими руками", — говорится в материале.

Продавцы отмечают, что рядом с домом есть круглосуточные магазины, кафе и даже начальная школа в Тайлорстауне, а для любителей активного отдыха — пешеходная тропа Тафф и велосипедный парк Уэльса также находятся всего в нескольких минутах езды.

Сам аукцион планируют начать в полдень 5 ноября и завершить в 17:00, 7 ноября.

Напомним, 23 октября Фокус писал о том, как мужчина вышел в люди после 50 лет, проведенных в лесах.

В этот же день издание What the Jam обнародовало материал о том, что 27-летний блогер Леви Келли из Западной Вирджинии построил "самый маленький в мире крошечный дом" площадью всего 19,46 кв. фута, стремясь установить рекорд Гиннесса.