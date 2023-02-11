У Британії виявили рідкісні речі Маргарет Тетчер: частина з них потрапила на аукціон (фото)

Предмети та особисті речі Маргарет Тетчер знайшов працівник сховища на звалищі у 2000-х роках. Він зберіг їх досі, після чого вони потрапили на аукціон. Найдорожчим предметом виявився бюст Рональда Рейгана, який продали за 11 тисяч доларів.

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У Великій Британії знайшли рідкісні предмети мистецтва та особисті речі, що належали колишній прем'єр-міністерці країни Маргарет Тетчер. У 2000-х роках їх знайшов на сміттєзвалищі невідомий працівник компанії, який займається зберіганням речей, і зберігав їх у себе, після чого частина предметів нещодавно потрапила на аукціон. Про це 10 лютого написали журналісти New York Post.

Британський експерт аукціону Sworders Fine Art Auctioneers Марк Вілкінсон розповів, що точні обставини того, як предмети "залізної леді" опинилися викинутими, невідомі. Однак багато з них мають історичний інтерес, оскільки вказують на деякі важливі стосунки та події у житті Маргарет Тетчер.

"Зазвичай компанії, що займаються зберіганням, позбавляються вмісту складів, коли закривають рахунки. Але в цій колекції опинилися історичні предмети", — сказав Вілкінсон.

Зокрема, до колекції предметів мистецтва та особистих речей Тетчер входить бронзове гіпсове погруддя президента Рональда Рейгана заввишки 56 см, якого пов'язувала тісна дружба з Тетчер під час їхнього перебування на перших посадах держав. Експерт зазначив, що можливо Рейган зробив бюст їй у подарунок під час державного візиту до США після закінчення Фолклендської війни 1982 року — на статуетці знайшли нерозбірливий підпис і датування "82".

[ + – ] Картина із зображенням Маргарет Тетчер і бюст Рональда Рейгана

Цей бюст виставили на аукціон зі стартовою ціною 850 доларів, і зрештою його купили за 11 000 доларів, що набагато більше, ніж інші предмети з колекції.

Серед предметів також знайшли рідкісну чорно-білу фотографію Тетчер, на якій вона стоїть в оточенні солдатів у протигазах та з автоматами в руках. На фотографії був напис: "Місис Тетчер від 22 SAS Regt". Журналісти пишуть, що бійці 22 полку SAS успішно звільнили 26 заручників в іранському посольстві в Лондоні після шестиденної облоги, що значно підвищило авторитет Тетчер на той час. Фото оцінили в 750 доларів, а продали за трохи більш як 1800 доларів.

[ + – ] Фото з написом: "Місис Тетчер від 22 SAS Regt"

Але найцікавішим лотом була картина Маргарет Тетчер, що сидить у блакитній сукні в зеленому кріслі. На картині була табличка з написом "Від справжнього друга та шанувальника зі щирими найкращими побажаннями у день Вашого народження, 13 жовтня 1995 року". Попри явний особистий характер роботи, а також підпис Бахаруддіна Юсуфа Хабібі, майбутнього прем'єр-міністра Індонезії, роботу продали лише за 1 100 фунтів стерлінгів з оцінкою в 700.

Раніше повідомлялося, що знаменитий седан Rover P5 1973, свого часу обслуговував прем'єр-міністерку Великобританії Маргарет Тетчер, потрапив на аукціон Silverstone. Автомобіль пройшов реставрацію, тому організатори аукціону за нього хочуть отримати від 35 до 45 тисяч фунтів стерлінгів.