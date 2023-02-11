В Британии обнаружили редкие вещи Маргарет Тэтчер: часть из них попала на аукцион (фото)

Предметы и личные вещи Маргарет Тэтчер были найдены работником хранилища на свалке в 2000-х годах. Он сохранил их до настоящего времени, после чего они попали на аукцион. Самым дорогим предметом оказался бюст Рональда Рейгана, который был продан за 11 тысяч долларов.

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В Великобритании были найдены редкие предметы искусства и личные вещи, принадлежавшие бывшему премьер-министру страны Маргарет Тэтчер. В 2000-х годах их нашел на свалке неизвестный работник компании, которая занимается хранением вещей, и хранил их у себя, после чего часть предметов недавно попала на аукцион. Об этом 10 февраля написали журналисты "New York Post".

Британский эксперт аукциона Sworders Fine Art Auctioneers Марк Уилкинсон рассказал, что точные обстоятельства того, как предметы "железной леди" оказались выброшенными, неизвестны. Однако многие из них представляют исторический интерес, поскольку указывают на некоторые важные отношения и события в жизни Маргарет Тэтчер.

"Обычно компании, занимающиеся хранением, избавляются от содержимого складов, когда закрывают счета. Но в этой коллекции оказались исторические предметы", — сказал Уилкинсон.

В частности, в коллекцию предметов искусства и личных вещей Тэтчер входит бронзовый гипсовый бюст президента Рональда Рейгана высотой 56 см, которого связывала тесная дружба с Тэтчер во время их пребывания на первых должностях государств. Эксперт отметил, что возможно Рейган преподнес бюст ей в подарок во время государственного визита в США после окончания Фолклендской войны в 1982 году — на статуэтке нашли неразборчивую подпись и датировку "82".

[ + – ] Картина с изображением Маргарет Тэтчер и бюст Рональда Рейгана

Этот бюст был выставлен на аукцион со стартовой ценой в 850 долларов, а в итоге ее купили за 11 000 долларов, что намного больше чем остальные предметы из коллекции.

В числе предметов также была найдена редкая черно-белая фотография Тэтчер, на которой она стоит в окружении солдат в противогазах и с автоматами в руках. На фотографии была надпись: "Миссис Тэтчер от 22 SAS Regt". Журналисты пишут, что бойцы 22-го полка SAS успешно освободили 26 заложников в иранском посольстве в Лондоне после шестидневной осады, что значительно повысило авторитет Тэтчер в то время. Фото была оценена в 750 долларов, а продана за чуть более 1800.

[ + – ] Фото с надписью: "Миссис Тэтчер от 22 SAS Regt"

Но самым интересным лотом была картина Маргарет Тэтчер, сидящей в голубом платье в зеленом кресле. На картине была табличка с надписью "От настоящего друга и поклонника с искренними наилучшими пожеланиями в день Вашего рождения, 13 октября 1995 года". Несмотря на явный личный характер работы, а также подпись Бахаруддина Юсуфа Хабиби, будущего премьер-министра Индонезии, работа была продана всего лишь за 1 100 фунтов стерлингов при оценке в 700.

Ранее сообщалось, что знаменитый седан Rover P5 1973 года, в свое время обслуживал премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, попал на аукцион Silverstone. Автомобиль прошел реставрацию, поэтому организаторы аукциона за него хотят выручить от 35 до 45 тысяч фунтов стерлингов.