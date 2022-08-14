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Авто

Знаменитое авто Маргарет Тэтчер продадут на аукционе (фото)

Rover P5, авто Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер, Rover P5 1973
Rover P5 обслуживал Маргарет Тэтчер в 1979-1980 годах

Маргарет Тэтчер использовала роскошный седан Rover P5 в 1979-1980 годах. Именно это авто отвезло Железную Леди на прием к королеве Елизавете II, где ее назначили премьер-министром.

В Великобритании на аукцион Silverstone выставили седан Rover P5 1973 года. Именно этот автомобиль в свое время обслуживал премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Rover P5, авто Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер, Rover P5 1973
Седаны Rover P5 использовали несколько британских премьеров

Представительские седаны Rover P5 выпускали с 1958 по 1973 годы и их активно закупало британское правительство. На них в 60-х и 70-х ездили сразу четыре премьера страны – Гарольд Уилсон, Эдвард Хит, Джеймс Каллагэн и Маргарет Тэтчер.

Rover P5, авто Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер, Rover P5 1973
Ателье Hooper отделало салон кожей и деревом

Конкретно на этом автомобиле 4 мая 1979 года, после победы консервативной партии на выборах, Железная Леди отправилась на прием к Елизавете ІІ. Именно тогда королева предложила Маргарет Тэтчер возглавить правительство. Фото Тэтчер в Rover попало на первые полосы ведущих британских газет, поэтому машина стала известной.

Rover P5, авто Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер, Rover P5 1973
Фото Маргарет Тэтчер в Rover P5 попало на первые полосы британских газет

Rover P5 возил Тэтчер до 1980 года. Затем автомобиль с пробегом в 122 300 км продали частному лицу. С того времени седан практически не эксплуатировался и сейчас на его одометре пробег 150 тыс. км.

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Недавно авто Маргарет Тэтчер прошло реставрацию – его перекрасили и обновили двигатель и коробку передач. За него планируют выручить 35-45 тысяч фунтов стерлингов ($42 500 – 54 600).

Rover P5, авто Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер, Rover P5 1973
Rover P5 оснащен 3,5-литровым 160-сильным V8 от Buick

Железная Леди использовала Rover P5 в топовой версии с 3,5-литровым 160-сильным V8 от Buick и 3-ступенчатой автоматической КПП. Седан доработали в ателье Hooper – отделали салон дорогой кожей и деревом.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион также выставлен скромный автомобиль принцессы Дианы.

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