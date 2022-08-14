Знаменитое авто Маргарет Тэтчер продадут на аукционе (фото)

Маргарет Тэтчер использовала роскошный седан Rover P5 в 1979-1980 годах. Именно это авто отвезло Железную Леди на прием к королеве Елизавете II, где ее назначили премьер-министром.

В Великобритании на аукцион Silverstone выставили седан Rover P5 1973 года. Именно этот автомобиль в свое время обслуживал премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Седаны Rover P5 использовали несколько британских премьеров

Представительские седаны Rover P5 выпускали с 1958 по 1973 годы и их активно закупало британское правительство. На них в 60-х и 70-х ездили сразу четыре премьера страны – Гарольд Уилсон, Эдвард Хит, Джеймс Каллагэн и Маргарет Тэтчер.

[ + – ] Ателье Hooper отделало салон кожей и деревом

Конкретно на этом автомобиле 4 мая 1979 года, после победы консервативной партии на выборах, Железная Леди отправилась на прием к Елизавете ІІ. Именно тогда королева предложила Маргарет Тэтчер возглавить правительство. Фото Тэтчер в Rover попало на первые полосы ведущих британских газет, поэтому машина стала известной.

[ + – ] Фото Маргарет Тэтчер в Rover P5 попало на первые полосы британских газет

Rover P5 возил Тэтчер до 1980 года. Затем автомобиль с пробегом в 122 300 км продали частному лицу. С того времени седан практически не эксплуатировался и сейчас на его одометре пробег 150 тыс. км.

Важно

Porsche воссоздали авто из мультфильма "Тачки", чтобы помочь беженцам из Украины (фото)

Недавно авто Маргарет Тэтчер прошло реставрацию – его перекрасили и обновили двигатель и коробку передач. За него планируют выручить 35-45 тысяч фунтов стерлингов ($42 500 – 54 600).

[ + – ] Rover P5 оснащен 3,5-литровым 160-сильным V8 от Buick

Железная Леди использовала Rover P5 в топовой версии с 3,5-литровым 160-сильным V8 от Buick и 3-ступенчатой автоматической КПП. Седан доработали в ателье Hooper – отделали салон дорогой кожей и деревом.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион также выставлен скромный автомобиль принцессы Дианы.

Также мы писали, что раритетный Ferrari Майка Тайсона продают за $5,5 миллиона.