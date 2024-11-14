Побудований 200 років тому: унікальний будинок-маяк із панорамним краєвидом виставлено на продаж (фото)

Спочатку маяк в Уельсі захищав кораблі, а тепер його можна використовувати як будинок для великої компанії. Вартість нерухомості перевищує 2 мільйони фунтів, проте ця інвестиція швидко окупиться.

Унікальний маяк перетворили на великий будинок із сімома спальнями, який може заінтригувати любителів незвичайної нерухомості. Всередині нього є навіть власна гідромасажна ванна. Про це пише The Sun.

Тепер незвичайний будинок виставлено на продаж. Колись маяк Вест-Уск захищав кораблі, що стоять у гирлі річки Севeрн в Уельсі, а тепер у всіх з'явиться можливість жити із захопливим краєвидом на море або на піщані пляжі з прибережною грязьовою мілиною, яка кишить різноманітною дикою природою.

В Уельсі продають будинок-маяк із 200-річною історією Фото: The Sun В Уельсі продають будинок-маяк із 200-річною історією Фото: The Sun

Сам маяк Вест-Уск входить до списку будівель II ступеня, "що становлять особливий інтерес завдяки своїй незвичайній формі". Початок історії будівлі розпочався ще 1821 року, а за проєкт відповідав інженер-консультант Джеймс Вокер.

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Спочатку було зведено просто 17-метровий об'єкт, який складався лише з вежі, а 1867 року, згідно з документами, його суттєво розширили.

В Уельсі продають будинок-маяк із 200-річною історією Фото: The Sun

"Спочатку внутрішнє планування складалося з клиноподібних приміщень, розташованих навколо центральних гвинтових сходів. Тут було два симетричних приміщення, побудованих для двох доглядачів маяка та їхніх родин", — ідеться в повідомленні.

У 1922 році маяком перестали користуватися і його виставили на продаж за 670 фунтів стерлінгів (35 500 гривень). Далі, приблизно до 1960-х років будівля стояла занедбаною, поки в ній не зробили ремонт. Через два десятиліття її знову закинули.

1987 року маяком зайнялися нові власники, які й перетворили його на сучасний будинок. Завдяки правильному підходу вдалося зберегти оригінальну ліхтарну кімнату — відтоді колишній маяк використовували як пансіон і місце проведення весіль. Його навіть показали в одному з епізодів серіалу "Доктор Хто".

В Уельсі продають будинок-маяк із 200-річною історією Фото: The Sun

Через роки маяк знову перетворився на приватний будинок і зараз виставлений на продаж. Він може похвалитися розкішною терасою на даху під ліхтарним залом, звідки відкривається панорамний вид на навколишнє море і ландшафти. Дивитися на дику природу можна просто з гідромасажної ванни на палубі.

Загалом у будівлі 7 спалень, не рахуючи вітальні та їдальні, тож місця вистачить навіть для великої компанії. Вартість такого задоволення 2,2 млн фунтів стерлінгів (119 млн гривень), а середній дохід від оренди новий власник зможе отримувати до 454 тисяч фунтів (24 млн гривень) на рік.

В Уельсі продають будинок-маяк із 200-річною історією Фото: The Sun В Уельсі продають будинок-маяк із 200-річною історією Фото: The Sun

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що в Британії продають "приємний сімейний будинок", який повністю усипаний сміттям. Новий господар отримає нерухомість у тому ж вигляді, як вона зображена на фотографіях. Автори оголошення розуміють наявність проблеми, але вважають будинок перспективним.